Melhor filme de ação de 2024 é o TOP 1 do Max em 48 países

Curiosamente, o responsável pela animação de “Happy Feet: O Pingüim”, uma história gelada e musical, é o mesmo que deu vida ao árido e caótico universo de “Mad Max”. Este ano, George Miller retorna à sua icônica série com um novo capítulo, que mergulha nas origens de Furiosa, a heroína que se destacou em “Estrada da Fúria”. O papel de Charlize Theron, que anteriormente simbolizou uma força feminina indomável, agora é interpretado por Anya Taylor-Joy em “Furiosa: Uma Saga Mad Max”.

O filme mantém o cenário distópico já conhecido: um futuro onde a escassez de água potável e o domínio de territórios desérticos geram constantes conflitos entre facções rivais. Neste mundo desolado, um dos poucos refúgios de esperança é o Vale Verde das Muitas Mães, uma terra de abundância e vida. É neste ambiente que encontramos uma jovem Furiosa, ainda criança, cuja vida sofre uma virada drástica quando é sequestrada por uma gangue de mercenários liderada por Dementus, um rei enlouquecido pelas perdas que sofreu. Interpretado por Chris Hemsworth, Dementus decide adotar Furiosa após assassinar brutalmente sua mãe, enxergando na garota uma ferramenta para alcançar seus próprios objetivos.

A intenção de Dementus era utilizar Furiosa para descobrir a localização do Vale Verde, mas seus planos mudam quando encontra Immortan Joe, um tirano cruel interpretado por Lachy Hulme, que governa o Vale da Gasolina. Joe, que controla um harém pessoal, vê em Furiosa um futuro potencial para integrar suas esposas e decide mantê-la em cativeiro. Apesar da relutância de Dementus, Joe prevalece e a jovem Furiosa passa a crescer sob seu domínio.

Movida por um desejo inabalável de liberdade, Furiosa começa a arquitetar sua fuga. Ela se disfarça como um dos guerreiros de Immortan Joe, raspando a cabeça para se camuflar entre os soldados e, assim, começa a planejar seu retorno ao Vale Verde. Sua determinação é alimentada pela vingança e pela vontade de proteger outras mulheres do destino cruel que ela própria enfrenta. Ao lado de Praetorian Jack, um aliado interpretado por Tom Burke, Furiosa encontra forças para desafiar o domínio de Joe e buscar a justiça em um mundo onde a brutalidade predomina.

George Miller, mais uma vez, demonstra sua habilidade em contar histórias épicas dentro do universo de “Mad Max”. Em “Furiosa: Uma Saga Mad Max”, ele amplifica a experiência visual com um impressionante uso de CGI, elevando o número de cenas aprimoradas para 20 mil, em contraste com as 2 mil de “Estrada da Fúria”. Essa abordagem visual não apenas enriquece o cenário, mas também mantém a integridade da narrativa, equilibrando efeitos especiais com uma história intensa e cativante.

A performance de Anya Taylor-Joy, apesar de diferir fisicamente da interpretação de Charlize Theron, é notável. Ela traz à personagem uma mistura de vulnerabilidade e ferocidade, sendo ao mesmo tempo etérea e feroz. “Furiosa: Uma Saga Mad Max” consegue captar a atenção do público do começo ao fim, destacando-se como uma adição envolvente à franquia. Mesmo com algumas falhas no enredo, o filme atinge seu propósito principal: entreter e fascinar, mantendo a audiência presa à tela.

Filme: Furiosa: Uma Saga Mad Max

Direção: George Miller

Ano: 2024

Gênero: Ação/Aventura/Ficção Científica

Nota: 9/10