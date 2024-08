Entre as comédias românticas que não são originais, filme com Jennifer Aniston é o mais assistido da história da Netflix

A parceria entre Dennis Dugan e Adam Sandler rendeu ao mundo do cinema uma sequência de comédias que, embora polarizadoras, marcaram uma geração. Com “Esposa de Mentirinha”, essa colaboração é renovada, mas desta vez, com um ingrediente adicional: Jennifer Aniston. Se por um lado a união de Aniston e Sandler parece óbvia, dado o carisma e a química que exalam nas telas, por outro, essa é a primeira vez que os dois se encontram em uma produção, apesar de uma amizade que remonta aos tempos em que ambos ainda estavam longe da fama.

Neste filme, Adam Sandler encarna Danny Maccabee, um cirurgião plástico cujo charme não vem de sua aparência, mas de sua habilidade em contar mentiras. Desde jovem, Danny descobriu que uma aliança no dedo poderia abrir portas que antes lhe eram fechadas. Assim, ele passou duas décadas fingindo ser um marido preso em um casamento infeliz para conquistar mulheres atraentes e descomplicadas. Mas, ao conhecer Palmer, uma professora de matemática interpretada por Brooklyn Decker, ele se depara com um dilema: pela primeira vez, suas mentiras ameaçam destruir algo que realmente importa.

A trama toma um rumo inesperado quando Palmer descobre a aliança de Danny e, desconfiada, exige explicações. Em uma tentativa desesperada de manter Palmer em sua vida, Danny recorre a sua assistente, Katherine, vivida por Jennifer Aniston. Ele a convence a fingir ser sua ex-esposa em um jogo de mentiras que rapidamente foge ao controle, arrastando consigo não apenas Katherine, mas também seus filhos e até o primo de Danny, em uma elaborada farsa que os leva ao Havaí.

Mas o que faz de “Esposa de Mentirinha” uma comédia que se destaca entre tantas outras? Talvez seja a maneira como o filme, sem pretensão de ser mais do que uma comédia leve, consegue tocar em temas profundos com uma sutileza rara. A química entre Sandler e Aniston vai além do humor; há uma naturalidade na forma como eles interagem, que faz o público acreditar nas situações mais absurdas que o roteiro propõe. E é justamente essa simplicidade que torna o filme cativante: ele não tenta ser algo que não é. Em vez disso, entrega um entretenimento honesto, que diverte sem precisar apelar para truques baratos.

Mesmo aqueles que são críticos ferrenhos de Sandler devem admitir que há algo de especial em sua capacidade de transformar o grotesco em algo familiar e quase inocente. É uma habilidade que poucos atores possuem, e que faz de Sandler um fenômeno difícil de ignorar, apesar de suas falhas. “Esposa de Mentirinha” não é exceção à regra das críticas negativas, mas também não é um filme que se define por elas. Pelo contrário, ele se destaca pela atmosfera de diversão genuína que permeia cada cena. A alegria do elenco durante as filmagens é palpável e, de certa forma, essa energia transborda para o público, criando uma experiência de cinema que, embora não seja revolucionária, é memorável.

O elenco de apoio, com figuras como Nicole Kidman e outros nomes de peso, adiciona camadas à comédia, tornando-a mais rica e multifacetada. Cada participação especial é cuidadosamente integrada à narrativa, evitando que o filme caia no erro de sobrecarregar o espectador com aparições desnecessárias. Ao contrário, cada personagem tem um papel claro no desenrolar dos eventos, o que contribui para um ritmo fluido e uma coesão que nem sempre é fácil de encontrar em comédias desse gênero.

Em última análise, “Esposa de Mentirinha” pode ser visto como uma metáfora para a vida moderna, onde as aparências frequentemente enganam, e onde a busca pelo amor pode levar a caminhos inesperados. Mas, acima de tudo, é um lembrete de que, às vezes, a melhor maneira de lidar com as complicações da vida é simplesmente rir delas. E nesse quesito, o filme não decepciona. Sandler e Aniston, com seu humor despretensioso e suas performances sinceras, nos oferecem uma comédia que, embora não seja perfeita, é exatamente o que promete ser: uma diversão leve e escapista, com a dose certa de coração.

Filme: Esposa de Mentirinha

Direção: Dennis Dugan

Ano: 2011

Gênero: Comédia/Romance

Nota: 8/10