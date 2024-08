Melhor ficção científica dos últimos 3 anos, com Tom Hanks, está na Apple TV

“Finch” é um filme de ficção científica dirigido por Miguel Sapochnik, lançado em 2021. Com roteiro escrito por Craig Luck e Ivor Powell, o enredo se passa em um futuro distópico, em que Finch (Tom Hanks), um engenheiro mecânico, é o único sobrevivente de Saint Louis, graças a um abrigo subterrâneo que ele construiu antes de um cataclismo solar destruir a humanidade. Com o desgaste da camada de ozônio, a superfície da Terra agora é um lugar de intensa radiação ultravioleta.

Com sua saúde se deteriorando, Finch se preocupa com a sobrevivência de seu único companheiro, o cãozinho Goodyear. Por isso, ele decide construir um robô, a quem batiza de Jeff, para cuidar de seu bichinho de estimação quando ele morrer. A construção do robô inclui equipá-lo com uma inteligência artificial de alta tecnologia. No entanto, Jeff ainda é como uma criança e precisa ser ensinado por Finch.

Finch tenta preparar seu androide para o básico, como caminhar e falar. No entanto, há responsabilidades maiores que o aguardam no futuro, afinal, Goodyear dependerá dele. Os três, Finch, Goodyear e Jeff, embarcam em um trailer em direção ao oeste dos Estados Unidos para escapar de uma tempestade e encontrar um lugar seguro. Enquanto seguem estrada afora, as aventuras e a convivência entre Finch e Jeff os fazem criar um vínculo comovente.

Enquanto Finch lida com a culpa que sente por relacionamentos que não conseguiu preservar e por pessoas que amava, mas não conseguiu salvar com o colapso do mundo, Jeff aprende a lidar com as futuras responsabilidades e a entender as emoções humanas.

Com uma combinação adorável da sempre cativante atuação de Tom Hanks e da doçura de Jeff, o longa-metragem, que mistura elementos de ficção científica e drama, é extremamente envolvente e emotivo, mostrando a importância de se compartilhar a vida com alguém e cuidar daqueles a quem amamos.

Com uma atuação que sempre traz peso aos filmes nos quais trabalha, Tom Hanks é capaz de transmitir as emoções de seu personagem de forma tão verdadeira e única que os espectadores são incapazes de sair ilesos. Sua habilidade se destaca em meio às limitações de elenco e ambientação. Aliás, até por isso ele foi uma escolha proposital, porque ninguém poderia interpretar alguém tão humano e se conectar com tamanha facilidade com o público.

Os efeitos visuais foram criados pela Moving Picture Company, que utilizou CGI avançado para integrar as cenas de Tom Hanks, Goodyear e Jeff. As gravações ocorreram no Novo México, o que possibilitou transmitir a sensação de um cenário pós-apocalíptico, árido e isolado.

Com uma filosofia que inclui o humanismo, o existencialismo e a ética ecológica, “Finch” é um filme sobre sobrevivência, conexão humana e legado. Mesmo vivendo em um mundo devastado, Finch luta para dar significado às suas interações com Jeff e Goodyear. Tanto que Finch ensina ao androide valores morais e emocionais, como a importância de cuidar do outro e a compaixão, deixando para ele um legado de humanidade.

Finch ainda confronta sua mortalidade, o que o leva a criar um sentido, um propósito, que é cuidar de Goodyear, mesmo após sua morte. Já o tema pós-apocalíptico desperta reflexões e preocupações do público com o iminente colapso ecológico que o planeta está prestes a enfrentar.

Filme: Finch

Direção: Miguel Sapochnik

Ano: 2021

Gênero: Drama/Ficção Científica

Nota: 9