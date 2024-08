Ficção científica baseada em filosofia de Michel Foucault está na Netflix

“Onde Está Segunda?”, dirigido pelo cineasta norueguês Tommy Wirkola e lançado em 2017, desenrola-se em um cenário distópico, marcado por uma crise de superpopulação global. Neste futuro sombrio, o esgotamento dos recursos naturais força a criação da Lei da Alocação Infantil, que restringe cada família a apenas um filho. As autoridades, ao descobrirem a existência de mais de uma criança por família, sequestram os irmãos excedentes, alegando que serão colocados em estado de hibernação até um futuro indeterminado.

Terrence Settman, vivido por Willem Dafoe, enfrenta um dilema ao herdar a responsabilidade de criar suas sete netas, gêmeas idênticas (todas brilhantemente interpretadas por Noomi Rapace), depois que sua filha morre no parto. Decidido a protegê-las do destino cruel imposto pelo governo, Settman elabora um plano engenhoso: cada uma das irmãs é nomeada em homenagem a um dia da semana, e apenas pode sair de casa no dia correspondente ao seu nome, todas assumindo uma única identidade coletiva para despistar as autoridades.

Passadas três décadas, o desaparecimento de Segunda desencadeia uma série de eventos que expõe o frágil equilíbrio dessa vida dupla. As irmãs, percebendo que o governo está a par de sua existência, embarcam em uma missão urgente para resgatar Segunda e garantir a sobrevivência de todas. A partir desse ponto, a narrativa ganha ritmo acelerado, com momentos de suspense e ação enquanto as protagonistas lutam contra o tempo e os agentes do governo liderados por Nicolette Cayman, interpretada com frieza e autoridade por Glenn Close.

Filmado inteiramente na Romênia, “Onde Está Segunda?” traz uma curiosidade interessante em sua produção: o roteiro original previa um protagonista masculino. Contudo, por sugestão de Wirkola, a história foi adaptada para a atuação de Noomi Rapace, que trouxe profundidade e versatilidade ao interpretar sete personagens distintas, cada uma com suas características e traços de personalidade únicos.

O enredo do filme, ao evocar paralelos com a política de filho único da China, vigente por mais de três décadas, provoca reflexões sobre questões éticas e sociais contemporâneas. A trama lembra um episódio intenso de “Black Mirror”, oferecendo um vislumbre alarmante de um futuro que, embora fictício, ressoa como uma possibilidade inquietante diante do esgotamento evidente dos recursos planetários.

Apesar da tentativa de diferenciar as irmãs por suas personalidades e estilos de vida, como o cabelo distinto de cada uma, algumas dessas nuances acabam se perdendo na narrativa. O filme poderia aprofundar mais as características individuais das personagens, proporcionando uma conexão emocional mais sólida com o público. Noomi Rapace, no entanto, entrega uma performance dedicada e convincente, explorando ao máximo os momentos limitados que cada personagem recebe.

Para os fãs de ação e suspense, “Onde Está Segunda?” oferece uma experiência cinematográfica empolgante. As sequências de confronto, nas quais as irmãs lutam para escapar da captura e possível hibernação, são intensas e bem coreografadas, garantindo entretenimento de qualidade. O roteiro, embora possa se beneficiar de um desenvolvimento mais profundo dos personagens, mantém o espectador engajado, levando-o a ponderar sobre o futuro incerto da humanidade e as repercussões de nossas escolhas em relação ao meio ambiente e à sociedade.

Título: Onde Está Segunda?

Direção: Tommy Wirkola

Ano: 2017

Gênero: Ficção Científica / Ação

Nota: 7/10