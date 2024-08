Comédia romântica levinha no Prime Video é versão moderna de Cinderela e vai te fazer esquecer as preocupações

Começar uma carreira nunca é fácil. Em alguns segmentos, especialmente aqueles que envolvem ego e vaidade, é ainda mais complicado. Além de precisar fazer os contatos certos, é necessário ter cuidado com pessoas excessivamente competitivas, que derrubam as outras. O ramo das artes é bastante concorrido. Quando se trata de vendê-las, é ainda mais animalesco.

Em “Upgrade: As Cores do Amor”, Camila Mendes interpreta Ana Santos, uma estagiária em uma empresa de curadoria e leilão de artes, a Erwin. Apesar de ter um mestrado em artes, ela costuma realizar trabalhos medíocres e não consegue pagar o próprio aluguel em Nova York, sendo obrigada a viver de favor no apartamento da irmã e do cunhado.

Convocada para um trabalho de última hora em Londres por sua chefe, Ana constantemente vive situações de abuso e humilhação no serviço. Por isso, uma atendente simpática da companhia aérea, percebendo que ela está realmente tendo um dia ruim, decide conceder-lhe um mimo: um upgrade para a primeira classe na viagem de avião.

Um incidente na sala VIP a leva a derramar bebida na roupa de outro passageiro, que, coincidentemente, se senta ao seu lado no avião. William, interpretado por Archie Renaux, é um rapaz simpático que acaba trocando conversas com Ana durante o voo. Na tentativa de impressioná-lo, Ana finge ocupar o cargo de sua chefe.

No aeroporto, Ana conhece a mãe de William, Catherine (Lena Olin), que é informada pelo filho sobre Ana. Catherine imediatamente se interessa, pois pretende se desfazer da milionária coleção de arte do ex-marido. Com isso, Ana precisa alimentar a própria mentira por algum tempo, até ser desmascarada pela sua chefe. Mas, enquanto isso não acontece, Ana desenvolve uma relação de amizade com Catherine e um romance com William.

“Upgrade: As Cores do Amor” é dirigido por Carlson Young e escrito por Christine Lenig, Justin Matthews e Luke Spencer Roberts, que se inspiraram no conto de fadas da Cinderela para desenvolver a história.

Leve, despretensiosa e cheia de clichês, com piadas bobinhas e inofensivas, a comédia romântica segue o estilo ‘comfort movie’ e promete trazer um pouco de relaxamento e entretenimento, ideal para aquelas tardes em que tudo o que o espectador precisa é esquecer o trabalho e as preocupações.

Não há absolutamente nada de inovador ou autêntico em “Upgrade: As Cores do Amor”, mas é sempre prazeroso dedicar algumas horas do dia a filmes bobinhos, com atuações carismáticas e encantadoras, como a de Camila Mendes, e a sempre elegante presença de Lena Olin em cena. Archie Renaux também preenche o filme com charme e um toque de orgulho britânico.

Filme: Upgrade: As Cores do Amor

Direção: Carlson Young

Ano: 2024

Gênero: Romance/Comédia

Nota: 8