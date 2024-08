Último dia para ver na Netflix: o filme que quase separou Brad Pitt e Jennifer Aniston… ou foi só um boato?

Escrito por J.H. Wyman e dirigido por Gore Verbinski, conhecido por sucessos como “O Chamado” e “Piratas do Caribe: A Maldição do Pérola Negra”, “A Mexicana” é um filme de ação e comédia que reúne grandes nomes de Hollywood, como Brad Pitt, Julia Roberts e James Gandolfini, em uma trama repleta de reviravoltas e humor ácido.

O enredo gira em torno de Jerry Welbach (Brad Pitt), um homem que, após inadvertidamente causar a prisão de um chefe mafioso, se vê forçado a realizar tarefas perigosas para uma organização criminosa. O chefão em questão é Margolese, interpretado por Gene Hackman, que, por meio de seu tenente Nayman (Bob Balaban), designa uma nova missão para Jerry: recuperar uma pistola histórica, conhecida como ‘A Mexicana’, escondida no México.

Quando Jerry comunica sua namorada, Samantha (Julia Roberts), sobre a perigosa missão, a reação dela é explosiva. Em meio a uma crise no relacionamento, exacerbada pela insatisfação de Samantha com o estilo de vida itinerante e arriscado de Jerry, ela decide jogar as roupas dele pela janela do apartamento. Apesar do amor evidente entre eles, a relação está à beira do colapso, pois Samantha deseja um compromisso mais sério e está determinada a convencê-lo a deixar o mundo do crime para trás, idealizando uma nova vida em Las Vegas. Contudo, Jerry está preso entre sua lealdade à gangue e o desejo de agradar Samantha, uma dicotomia que se desenrola de forma cômica e caótica ao longo da história.

A situação absurda em que Jerry se encontra, com sua vida dependendo do sucesso de uma missão quase impossível, contrastada pela incompreensão de Samantha, que o acusa de egoísmo, confere ao filme um tom humorístico único. O enredo se desenvolve em uma sequência de eventos bizarros e engraçados, que misturam ação e comédia de maneira envolvente.

Determinado a não ser vítima da máfia, Jerry não hesita em partir para o México, deixando Samantha furiosa. Ela, por sua vez, decide seguir para Las Vegas, mas no caminho é sequestrada por Leroy (James Gandolfini), um personagem intrigante que também está à procura de Jerry. O desenrolar dessa trama traz momentos inesperados e hilários, especialmente pela dinâmica entre Samantha e Leroy, que, apesar das circunstâncias, desenvolvem uma amizade peculiar e repleta de diálogos afiados.

Enquanto Jerry se embrenha em uma série de confusões na tentativa de recuperar ‘A Mexicana’ e entregá-la a Margolese, a interação entre Julia Roberts e James Gandolfini adiciona uma camada extra de entretenimento ao filme. A atuação de Brad Pitt, retratando um personagem desajeitado e cômico, contribui para o tom leve e divertido da produção, enquanto a química entre Roberts e Gandolfini enriquece a narrativa, tornando-a ainda mais cativante.

“A Mexicana” não se propõe a ser um filme profundo, mas sim uma combinação envolvente de gêneros, que passeia com habilidade entre a comédia, o romance e o mundo dos mafiosos, com um toque de faroeste. Disponível na Netflix, o filme é uma excelente opção para quem busca diversão descompromissada, mas vale destacar que a violência é uma presença constante e bastante gráfica.

O roteiro é engenhoso, com uma narrativa não linear que desafia o espectador a acompanhar os saltos temporais e as inúmeras reviravoltas. As locações, tanto nos Estados Unidos quanto no México, são exploradas ao máximo, com uma fotografia vibrante que faz uso intensivo de cores fortes, luzes naturais e elementos arquitetônicos típicos das paisagens mexicanas, contribuindo para a atmosfera única do filme.

Filme: A Mexicana

Direção: Gore Verbinksi

Ano: 2001

Gênero: Ação/Romance/Comédia

Nota: 9/10