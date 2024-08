125 minutos de risadas: uma das maiores comédias românticas da história do cinema em sua última exibição na Netflix

A instituição do casamento, muitas vezes considerada obsoleta, continua a ser amplamente cobiçada, especialmente quando se trata de participar de um casamento alheio. Imagine, então, a difícil posição de alguém que, aproximando-se da meia-idade, se vê em um cenário desolador: falida, desempregada, morando ora com a mãe, ora dividindo um apartamento com pessoas estranhas, e, como se não bastasse, com uma história de fracassos românticos.

Agora, diante de uma oferta inesperada para ser madrinha de casamento da sua melhor amiga, o que fazer? A resposta: engolir o orgulho, juntar os fragmentos de dignidade e aceitar com um sorriso, tomando cuidado para que a inveja, inevitável, não transpareça e incomode a noiva, que certamente não tem tempo para consolar uma amiga amarga e solitária, provavelmente já acostumada a ser coadjuvante até mesmo em sua própria vida.

Essa é a realidade de Annie em “Missão Madrinha de Casamento”, um filme lançado há mais de uma década. Annie não apenas aceita o convite para ser madrinha de Lillian, mas também, depois do choque inicial ao confrontar a felicidade da amiga com sua própria desgraça, abraça o novo papel com uma dedicação fervorosa. Ela está determinada a mostrar a todos, especialmente a si mesma, que é capaz de desempenhar essa função com excelência, sem sucumbir à inveja e ao ressentimento. Mais do que isso, Annie tenta encontrar algum sentido na bagunça em que sua vida se transformou, buscando aprender uma lição em meio ao caos. Fácil? Nem um pouco.

Dirigido por Paul Feig e com roteiro co-escrito pela atriz Kristen Wiig, que interpreta Annie, e por sua amiga na vida real Annie Mumolo, o filme se destacou no distante ano de 2011. Embora as comparações sejam inevitavelmente limitadas, muitos críticos notaram semelhanças entre “Missão Madrinha de Casamento” e “Se Beber, Não Case!” (2009), de Todd Phillips, especialmente em termos de comédia baseada em desastres, mas com uma mudança de perspectiva de gênero. Embora “Missão” pese a mão com seu uso abundante de palavrões, piadas de teor sexual e cenas escatológicas, ele se diferencia ao manter um charme despretensioso, leve e um tanto doce, características que o tornaram um sucesso entre o público feminino. É, afinal, um filme que aborda o universo feminino de maneira sincera e envolvente, o que pode explicar em parte seu grande alcance.

Kristen Wiig, uma humorista com vasta experiência em programas de comédia como “Saturday Night Live”, brilha no papel de Annie. Ao lado de Maya Rudolph, que interpreta Lillian, Wiig já havia criado momentos inesquecíveis no “SNL”, onde seu talento para a comédia e imitações hilárias era evidente. No filme, ela traz à vida uma personagem complexa que, ao longo da trama, especialmente quando a personagem Helen, interpretada por Rose Byrne, entra em cena, revela uma profundidade que surpreende. A competição entre Annie e Helen pelas atenções e pelo afeto da noiva revela muito mais do que uma simples rivalidade; expõe as frustrações e inseguranças de ambas, com Annie, graças à habilidade de Wiig, demonstrando o amargor de sua vida de forma sutil e dolorosa. Assim, Kristen Wiig se firmava como uma estrela em ascensão.

Mesmo sendo uma produção hollywoodiana, “Missão Madrinha de Casamento” não escapa de críticas às convenções sociais, especialmente no que diz respeito aos papéis de gênero em relacionamentos amorosos. O filme sugere, por exemplo, a ideia de uma mulher que se levanta antes do marido para se maquiar e fingir que acordou naturalmente bonita, uma cena que ainda hoje pode provocar a ira de feministas mais radicais. Como dizia Nelson Rodrigues, os maridos, mesmo os mais desatentos, percebem a farsa, mas preferem não mencionar, mantendo as aparências e permitindo que a humanidade continue sua jornada de enganos.

Com um orçamento de US$ 32,5 milhões, “Missão Madrinha de Casamento” arrecadou quase US$ 290 milhões em bilheteria mundial, um retorno impressionante que reflete não apenas o sucesso do filme, mas também a brilhante atuação e o roteiro de Kristen Wiig. Embora houvesse clamor por uma sequência, Wiig declarou, em entrevista a Ellen DeGeneres, que considerava a história concluída. Seria interessante saber se Annie conseguiu superar seus desafios e trilhar um caminho de sucesso, assim como sua criadora. Afinal, um bom roteiro não seria problema.

Filme: Missão Madrinhas de Casamento

Direção: Paul Feig

Ano: 2011

Gêneros: Comédia/Romance

Nota: 9/10