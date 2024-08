Deliciosa comédia com Jane Fonda e Lily Tomlin que vai deixar seu dia mais leve e feliz

Às vezes, o esporte é como a religião. Pode salvar vidas. Em “80 for Brady: Quatro Amigas e uma Paixão”, o cineasta Kyle Marvin narra uma história inspirada em eventos reais sobre quatro amigas com mais de 80 anos — exceto Betty (Sally Field), que ainda está na casa dos 70 — que partem em uma aventura para assistir à final do Super Bowl, motivadas por seu ídolo, Tom Brady.

Brady, jogador do New England Patriots, tornou-se ídolo das octogenárias quase duas décadas antes, quando Lou (Lily Tomlin) estava no meio de seu tratamento contra o câncer e, acidentalmente, as amigas, durante uma visita, colocaram na TV uma partida do jogador. Depois de uma jogada memorável, elas nunca mais deixaram de acompanhar o ídolo e seu time.

O futebol americano se tornou, para elas, um motivo para se reunir, uma obsessão coletiva, algo motivador e animador. Lou, que se recuperou da doença, teme que um dia o câncer volte. Por isso, quando surge a oportunidade de viajar com as amigas para assistir ao que poderia ser o último jogo de Brady, ela não pensa duas vezes.

O quarteto de octogenárias, formado por Lou, Trish (Jane Fonda), Betty e Maura (Rita Moreno), é excepcional. Cada uma tem uma personalidade marcante que acrescenta algo à história. Lou é determinada e teimosa, a maior aventureira do grupo e a mais obstinada em assistir à final e garantir a experiência para suas amigas.

Trish é vaidosa, elegante e conhecida entre as amigas por adorar flertar, com um espírito jovial e sensível. Betty é o cérebro. Professora acadêmica, intelectual e meticulosa, a aventura é, para ela, provavelmente, um grande desafio, já que está acostumada a ser certinha e a optar por escolhas seguras. Maura é espontânea e aventureira, com uma energia contagiante; ela é a “alma da festa” do grupo.

Elas participam de um sorteio para ganhar os ingressos, mas, em algum momento, durante sua jornada cheia de altos e baixos, situações desastrosas, mas também hilárias, acabam perdendo os ingressos e precisam se desdobrar para recuperá-los e assistir ao jogo.

Leve e despretensiosa, a comédia de Marvin, escrita por Sarah Haskins e Emily Halpern, é divertida, especialmente pelas atuações maravilhosas do quarteto de atrizes. É incrível a energia de Jane Fonda, Lily Tomlin, Rita Moreno e Sally Field e como elas conseguem nos convencer de que envelhecer não é, na verdade, um bicho de sete cabeças.

Elas transmitem tanta jovialidade, beleza, humor e espontaneidade que dá vontade de adotar, desde já, o mesmo estilo de vida. Se um dia mulheres de 80 anos eram vistas como vulneráveis, enrugadas e monótonas, essas atrizes nos dão um novo olhar sobre a idade e novas perspectivas para o futuro, fazendo-nos enxergar que a vida pode ser alegre, cheia de aprendizados e novas experiências em qualquer idade.

Charmoso, delicioso e reconfortante, “80 for Brady: Quatro Amigas e uma Paixão” é o comfort movie perfeito para desligar a mente e simplesmente curtir.

Filme: 80 for Brady: Quatro Amigas e uma Paixão

Direção: Kyle Marvin

Ano: 2023

Gênero: Drama/Comédia

Nota: 8