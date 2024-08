A comédia romântica mais assistida da história da Netflix vai fazer seus problemas parecerem pequeninhos

Ellie Kemper é reconhecida por seu talento cômico, especialmente após sua participação em “The Office”. Posteriormente, ela brilhou em filmes como “Missão Madrinha de Casamento” e “Anjos da Lei”, e alcançou protagonismo na série “Unbreakable Kimmy Schmidt”. Em “Felicidade para Principiantes”, dirigido por Vicky Wight, a atriz assume mais uma vez o papel central, desta vez em uma comédia romântica que explora as nuances do autoconhecimento e a busca pela felicidade.

A trama segue Helen, uma professora metódica e divorciada, que ainda carrega as feridas de seu último relacionamento. Sentindo-se presa em uma rotina sem cor, ela resolve se aventurar em uma jornada de autodescoberta. Inscreve-se em uma caminhada pela Trilha dos Apalaches, um desafio físico e emocional, onde se vê cercada por um grupo diverso e peculiar, liderado pelo jovem guia Beckett, um idealista fervoroso. No grupo, estão Windy, Kaylee, Sue, Mason, e Jake, este último, um ex-médico e amigo do irmão de Helen, cuja presença na aventura traz um mistério que intriga.

Jake, embora subestimado por Helen, vai ganhando espaço na narrativa. Sua decisão de deixar a medicina é envolta em segredos, e sua interação com Helen começa com desconfiança, mas evolui para uma conexão mais profunda. No entanto, o início da jornada não é fácil para Helen, que sofre um acidente ao colocar sua mochila, prejudicando o ritmo do grupo e a percepção que têm dela. Com o tempo, porém, Helen revela sua força, conquistando o respeito e a amizade dos demais.

Conforme o grupo enfrenta desafios naturais e situações cômicas, a relação entre Helen e Jake se intensifica, revelando sentimentos e motivações que vão além do simples reencontro com o amor. O roteiro de Wight e Center oferece um humor leve, que abraça o público, permitindo uma identificação com as dificuldades e superações de Helen. Kemper brilha ao trazer energia e vulnerabilidade à personagem, enquanto Grimes encarna um Jake sensível e protetor, formando um casal que conquista pela autenticidade.

Filme: Felicidade para Principiantes

Direção: Vicky Wight

Ano: 2023

Gênero: Comédia / Romance

Nota: 9/10