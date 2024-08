Esqueça os problemas e relaxe com a comédia de ação francesa que está no Top 3 da Netflix em 91 países

Duas investigadoras são destacadas para cobrir um evento internacional na Riviera Francesa, logo após a perda trágica de um colega próximo a uma delas. À primeira vista, o enredo de “Nice Girls”, a comédia recheada de ação de Noémie Saglio, parece simples: criminosos em fuga enquanto são implacavelmente perseguidos por policiais determinadas. No entanto, à medida que a história avança, emergem críticas sutis ao politicamente correto, especialmente na representação das relações femininas e as percepções que cercam o universo das mulheres, frequentemente usadas como pretexto para atitudes discriminatórias justificadas pela opinião pública. Saglio conduz o público por um passeio pelas paisagens fascinantes da Costa Azul, destacando-se um ponto crucial que o espectador não pode ignorar.

As protagonistas, Léo e Mélanie, enfrentam desafios que vão além de suas funções. Léo, a mais experiente, retorna ao trabalho após um curto descanso e logo se depara com o maior desafio de sua carreira, agravado por uma profunda perda pessoal. Ludovico, conhecido como Ludo, um dos policiais mais destemidos da região, foi assassinado em circunstâncias suspeitas, o que Léo já suspeitava, dado o silêncio nas comunicações recentes. A Riviera também é palco da 7ª Cúpula sobre o Futuro da Energia Fóssil, um elemento ironicamente explorado no roteiro, especialmente porque nem mesmo Léo abre mão de seu carro. A detetive se vê dividida entre a investigação do crime e a cúpula, com a tensão aumentando à medida que sua superiora, interpretada por Noémie Lvovsky, expressa crescente insatisfação com seu desempenho.

Mélanie, mais jovem e aparentemente mais equilibrada, mas inexperiente, surge como sua nova parceira. Apesar das diferenças iniciais, as duas acabam se unindo na busca por justiça, enfrentando desafios pessoais e profissionais, enquanto disputam a atenção de um ex-presidiário. Alice Taglioni e Stéfi Celma brilham em suas performances, tornando essa aventura divertida e repleta de cenas de ação coreografadas com precisão, tendo como pano de fundo o deslumbrante azul do Mediterrâneo.

Filme: Nice Girls

Direção: Noémie Saglio

Ano: 2024

Gêneros: Comédia/Ação/Policial

Nota: 8/10