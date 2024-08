Sequência da maior franquia de ação de todos os tempos, filme na Netflix levou 80 milhões de espectadores aos cinemas

Christopher McQuarrie, com seu trabalho em “Missão: Impossível — Efeito Fallout”, oferece uma análise crítica sobre a insaciável ganância humana e seus riscos iminentes, representados pela busca desenfreada por um mineral letal. Esse filme, uma das muitas contribuições de McQuarrie à franquia, incluindo o recente “Missão: Impossível — Acerto de Contas Parte Um” (2023) e a aguardada sequência prevista para junho de 2024, exemplifica as qualidades essenciais de um bom filme de ação.

A direção de McQuarrie se destaca por um roteiro bem construído, edição ágil, trilha sonora que acompanha de forma precisa as nuances da narrativa, e um elenco que entrega atuações coesas, sem esquecer as coreografias cuidadosamente elaboradas. A trama se desenvolve com precisão, sem se estender desnecessariamente, mantendo o espectador engajado do início ao fim.

O enredo de “Efeito Fallout”, na Netflix, explora a tensão inerente aos filmes de ação, que equilibram sequências eletrizantes de perseguições e tiroteios com reflexões sobre a perda de conexão com o valor intrínseco da vida. O filme evidencia como a humanidade, em sua busca por progresso, negligencia os sinais claros da natureza, aceitando a falsa ideia de que o desenvolvimento só pode ser alcançado através da destruição metódica do ambiente, o que inevitavelmente levará à nossa própria ruína.

No centro da trama, os Apóstolos, um grupo bioterrorista derivado do Sindicato, busca espalhar o caos através de uma série de ataques nucleares. Ethan Hunt, interpretado por Tom Cruise, é encarregado de recuperar o plutônio roubado por John Lark, um agente infiltrado na FMI. Para isso, Hunt precisa confrontar Solomon Lane, um vilão psicopata que ele enfrentou anteriormente em “Missão: Impossível — Nação Secreta” (2015).

Com a escalada dos eventos, as forças de segurança e as agências de inteligência se mobilizam para capturar Lark e seus cúmplices, mas uma série de reviravoltas força Alan Hunley, chefe da FMI, a enviar Hunt para Paris, onde ele deve lidar com novos desafios antes que uma catástrofe global se concretize. A narrativa ganha ainda mais complexidade com a introdução de Erica Sloane, interpretada por Angela Bassett, e August Walker, vivido por Henry Cavill. Walker, inicialmente ambíguo, revela sua verdadeira natureza no ato final, tornando-se um adversário crucial para Hunt.

O confronto entre Hunt e Walker sintetiza o tema central do filme: enquanto Hunt é retratado como um homem solitário, lutando para encontrar seu caminho em um mundo que não lhe oferece paz, Walker utiliza seu carisma para mascarar intenções sombrias. A batalha final entre os dois, culminando na queda de seus respectivos helicópteros, resolve as questões pendentes, deixando claro o destino de cada personagem e reafirmando a natureza dicotômica de herói e vilão em um cenário onde as escolhas têm consequências profundas.

Filme: Missão: Impossível – Efeito Fallout

Direção: Christopher McQuarrie

Ano: 2018

Gênero: Ação/Aventura/Drama

Nota: 10