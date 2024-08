Ficção científica de Luc Besson com Scarlett Johansson acaba de voltar à Netflix

O cinema contemporâneo tem testemunhado uma transformação significativa na representação de protagonistas femininas. Tradicionalmente reservados aos homens, os papéis de heróis destemidos e salvadores do mundo passaram a ser preenchidos por mulheres que, com igual bravura, enfrentam desafios imensos e ganham espaço nas grandes narrativas. Scarlett Johansson exemplifica essa mudança, consolidando sua posição como uma das atrizes mais versáteis e influentes da atualidade. De dramas intensos como “História de um Casamento” (2019) de Noah Baumbach, até blockbusters de ação como “Viúva Negra” (2021) dirigido por Cate Shortland, Johansson demonstra uma amplitude dramática que a coloca em destaque em qualquer gênero que explore.

No filme “Lucy” (2014), na Netflix, dirigido pelo francês Luc Besson, Johansson reafirma sua habilidade em encarnar personagens complexas e intrigantes. O roteiro de Besson parece ter sido concebido especialmente para ela, o que se torna evidente logo na cena inicial, onde sua personagem, Lucy, se envolve em um diálogo tenso e provocador com Richard, interpretado por Pilou Asbæk. Esta interação inicial prepara o terreno para o conflito central da trama, que mergulha a personagem em um turbilhão de eventos que irão moldar seu destino.

A história se desenrola a partir de um encontro aparentemente banal, mas cheio de implicações, entre Lucy e Richard. Este último carrega uma mala misteriosa, cujo conteúdo é desconhecido até mesmo por Jang, o antagonista interpretado por Choi Min-sik. A expectativa em torno da entrega desta mala é minuciosamente construída por Besson, que manipula o suspense com habilidade. Quando Lucy finalmente aceita a perigosa missão de entregar o objeto, a narrativa toma um rumo inesperado e violento, destacando a brutalidade do mundo em que ela foi inserida à força.

A partir desse momento, o filme intensifica sua atmosfera de tensão e exploração das capacidades humanas. A transformação de Lucy, de uma mulher comum em uma figura quase mitológica, desafia tanto a lógica quanto as expectativas do espectador. O conceito central do filme gira em torno da premissa de que os seres humanos utilizam apenas uma pequena fração de suas capacidades cerebrais. Lucy, porém, ao ser exposta a uma substância experimental, começa a acessar 100% de seu potencial intelectual, o que a transforma em uma entidade que transcende a humanidade.

Essa evolução da personagem não é apenas física, mas também emocional e filosófica. Besson utiliza esse crescimento para explorar temas sobre a natureza do conhecimento e da existência. Ao mesmo tempo, insere um elemento de romance, ainda que de forma discreta e adaptada ao contexto do filme, na relação entre Lucy e o policial Pierre del Rio, interpretado por Amr Waked. Essa conexão humana contrasta com a crescente desumanização de Lucy, que, ao alcançar um nível de perfeição inatingível, se vê isolada e incapaz de se conectar com aqueles ao seu redor.

O filme também faz uma reflexão sobre a evolução da humanidade e os limites do conhecimento. Ao referenciar Luzia, um dos mais antigos esqueletos humanos descobertos, Besson traça um paralelo entre o início da existência humana e a transformação de Lucy em um novo tipo de ser. Essa transformação, no entanto, tem um preço alto: à medida que Lucy se torna mais poderosa, ela também se afasta de sua humanidade, o que eventualmente a conduz à sua destruição.

Lucy é uma figura trágica. Sua incapacidade de esquecer, de deixar de lado o conhecimento e as memórias acumuladas, é o que a leva à ruína. Em um mundo onde o esquecimento muitas vezes é uma bênção, a memória implacável de Lucy se torna sua maldição. Através de sua jornada, o filme levanta questões sobre o que significa ser humano e os limites do poder e do conhecimento, desafiando o espectador a refletir sobre o custo da perfeição.

Filme: Lucy

Direção: Luc Besson

Ano: 2014

Gêneros: Ação/Drama

Nota: 8/10