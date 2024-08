Adaptação de livro lido por mais de 3 milhões de pessoas, romance ganhador do Oscar é um dos mais lindos do século, na Netflix

Produzido por Sidney Pollack, dirigido por Anthony Minghella e baseado no romance homônimo de Charles Frazier, publicado em 1997, “Cold Mountain” é um épico estadunidense de 2003 ambientado durante a Guerra Civil Americana. No período de seu lançamento, o drama foi amplamente aclamado pela crítica e arrecadou aproximadamente 180 milhões de dólares nas bilheterias. O longa-metragem concorreu a 101 prêmios, incluindo sete Oscars, entre eles Melhor Ator, Melhor Fotografia e Melhor Edição. A produção venceu o Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante, premiando Renée Zellweger por sua performance.

A emocionante narrativa gira em torno de W.P. Inman (Jude Law) e Ada Monroe (Nicole Kidman), um jovem casal que se conhece pouco antes da eclosão da Guerra Civil, em Cold Mountain, na Carolina do Norte. Ada chega à região recentemente, trazida por seu pai, o reverendo Monroe (Donald Sutherland), um líder de igreja protestante que se mudou para o interior por recomendação médica, devido à sua saúde fragilizada. Eles vivem em boas condições em uma fazenda, onde Ada, uma talentosa pianista, é apresentada a Inman por Sally (Kathy Baker), uma estimada moradora local.

Os momentos entre Ada e Inman são breves antes que o dever militar o chame. O romance é interrompido prematuramente, permitindo-lhes apenas um único beijo. No entanto, esses breves encontros e as conversas entre eles acendem uma paixão profunda que perdura por anos, resistindo à distância e à ausência de notícias. Das centenas de cartas enviadas por Ada, Inman recebe apenas três. Ada, por sua vez, passa anos sem receber qualquer informação do amado, a quem espera incansavelmente. Inman, gravemente ferido em batalha, decide desertar após receber uma das cartas de Ada, determinado a retornar para ela. No entanto, sua jornada torna-se cada vez mais longa e perigosa, à medida que ele precisa escapar não apenas dos yankees, inimigos do Norte, mas também da Guarda Civil, que caça desertores. O caminho até Ada se revela cada vez mais árduo e cheio de obstáculos, adiando seu reencontro.

Nesse ínterim, o pai de Ada adoece e morre. Acostumada a uma vida de conforto, Ada encontra dificuldades para sobreviver após a morte do reverendo. A fazenda começa a se deteriorar, e Ada depende da ajuda de vizinhos para conseguir alimento. Até que Ruby Thewes aparece em sua porta, oferecendo seus serviços em troca de moradia e comida. Ruby é experiente em trabalho pesado e conhece as dificuldades da vida rural. Ela ensina Ada a administrar a fazenda Black Cove, e juntas, as duas começam a restaurar a propriedade.

Com o passar dos anos e o fim da guerra se aproximando, a derrota dos sulistas se torna iminente, mergulhando a sociedade em miséria e desespero. Os homens se tornam mais violentos, e o perigo está sempre presente. A vida de todos está em constante risco, em meio ao frio extremo, à fome e à insanidade que a guerra traz.

Ada é atormentada por uma visão que tem no poço da fazenda de Sally, conhecido por mostrar o futuro. Ela vê Inman cair, cercado por corvos. Apesar dessa visão sombria, a esperança de reencontrar seu grande amor nunca se apaga.

“Cold Mountain” possui uma cinematografia belíssima, com enquadramentos amplos e pitorescos que capturam a vastidão e plenitude dos campos sulistas, conferindo um tom romântico e lírico à narrativa, além de contrastar a pureza da natureza com o caos da guerra. O diretor de fotografia, o australiano John Seale, utiliza tons terrosos para transmitir a melancolia e a solidão dos personagens.

É impossível não se emocionar com as atuações brilhantes do elenco estelar e não se revoltar com os vilões que surgem ao longo da história, evocando o lado mais sombrio da humanidade e a total ausência de esperança.

“Cold Mountain” é um clássico contemporâneo de beleza única, merecedor de mais prêmios do que aqueles que recebeu, e está disponível na Netflix.

Filme: Cold Mountain

Direção: Anthony Minghella

Ano: 2003

Gênero: Drama/Romance

Nota: 10