5 faroestes na Netflix que valem cada milésimo de segundo do seu tempo

Retorno da Lenda (2023), Potsy Ponciroli

Divulgação / Koch Media

Um viúvo e seu jovem filho, em meio à solidão de um deserto implacável, encontram um homem à beira da morte, carregando consigo uma bolsa de dinheiro. Esse encontro inesperado os coloca no centro de uma trama perigosa, onde as fronteiras entre o certo e o errado se tornam nebulosas. Ao oferecerem abrigo ao desconhecido, a tensão entre os três cresce, e a atmosfera de desconfiança torna-se palpável. Quando um grupo de homens chega, alegando serem representantes da lei, a família se vê diante de uma escolha difícil. Em quem confiar, quando as aparências enganam e o verdadeiro perigo pode estar mais próximo do que imaginam? A decisão revelará mais do que segredos: colocará em jogo suas próprias identidades e a linha tênue que separa a sobrevivência da traição. No calor do deserto, a moralidade é testada a cada passo, e o desfecho dessa história promete ser tão árido quanto o cenário que a cerca.