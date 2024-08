Comédia romântica com Jennifer Aniston e Owen Wilson acaba de chegar à Netflix e você nunca viu

Um artista completo, Peter Bogdanovich exerceu diversas funções, atuando em mais de 60 filmes, além de ter escrito e dirigido vários outros. Na direção, ele estreou no final da década de 1960 com o documentário “The Great Professional: Howard Hawks”. “Um Amor em Cada Esquina”, de 2014, foi seu penúltimo trabalho como diretor antes de sua morte, em 2022. Com um estilo clássico de fazer cinema, não é difícil confundir seu humor cínico e neurótico, suas trilhas sonoras banhadas de jazz e o culto à cidade com os de Woody Allen. No entanto, Bogdanovich possui mais sutilezas, especialmente no diálogo, que é menos verborrágico e pessimista do que o de Allen. Mesmo assim, é impossível não lembrar de mestres do humor clássico e elegante, como Steve Martin, por exemplo.

“Um Amor em Cada Esquina” parece uma ode às comédias da década de 1970, que transformam Nova York em uma personagem tão presente e relevante quanto aqueles que dialogam. No longa-metragem, Imogen Poots interpreta Izzy, uma jovem que sonha em ser atriz, mas precisa trabalhar como acompanhante enquanto suas aspirações profissionais não se materializam. Um de seus clientes é o juiz Pendergast (Austin Pendleton), que se torna obsessivo por Izzy e coloca o detetive particular Harold Fleet (George Morfogen) em seu encalço. Mas os rumos da vida de Izzy mudam completamente quando ela se encontra com Arnold Albertson (Owen Wilson). Após passar a noite com ele, Arnold a presenteia com 30 mil dólares para que possa investir em algo que transforme sua vida.

Izzy, que trabalha para fazer com que seus clientes se sintam especiais, agora é surpreendida por um cliente que a faz se sentir especial. Arnold, no entanto, desaparece depois do encontro, deixando-a encantada pelo cliente misterioso. A vida, no entanto, planeja reuni-los novamente quando Izzy vai fazer um teste de elenco para uma peça na Broadway, cujo diretor é ninguém menos que Arnold.

A situação embaraçosa pode prejudicá-la na conquista do papel, já que Arnold parece tentar afastá-la. No entanto, Joshua Fleet (Will Forte), um advogado envolvido na produção da peça e que se sente imediatamente atraído por Izzy, além do assistente Seth Gilbert (Rhys Ifans) e da esposa de Arnold, Delta (Kathryn Hahn), se encantam com o talento de Izzy e acreditam que ela seja perfeita para o papel.

Embora Arnold tente afastá-la para evitar que Delta descubra sobre a noite entre eles, o histórico do diretor de peças da Broadway acaba o perseguindo. Outras acompanhantes que ele beneficiou financeiramente acabam reaparecendo e o desmascarando.

Uma série de situações constrangedoras, engraçadinhas e confusões dá volume a essa história relativamente simples, embora os personagens tenham um bom desenvolvimento e as atuações sejam cativantes e adoráveis. Com influências da sofisticação e da nostalgia do cinema clássico, o humor de Bogdanovich é cheio de charme e leveza, mas sem abandonar a complexidade das relações humanas e do próprio amor.

Uma comédia intelectual, sofisticada e charmosa, “Um Amor em Cada Esquina”, na Netflix, é uma deliciosa análise dos relacionamentos e da natureza humana.