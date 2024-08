Suspense policial com Sandra Bullock assistido por 50 milhões de espectadores na Netflix

“Imperdoável”, com Sandra Bullock no papel principal e dirigido pela alemã Nora Fingscheidt, é uma narrativa complexa que explora a vida de uma mulher em busca de redenção e reintegração. Lançado em dezembro de 2021, o filme mergulha nas profundezas da luta interna e externa de Ruth Slater, uma mulher que após cumprir uma longa pena por matar um xerife, tenta reconstruir sua vida. A história se desdobra através de uma habilidade narrativa que alterna entre o passado e o presente, revelando gradualmente a luta de Ruth para reconquistar sua liberdade e sua conexão com o mundo.

Ruth Slater, interpretada por Bullock, é uma ex-presidiária que ganhou sua liberdade condicional após duas décadas atrás das grades. Seu crime ocorreu durante uma invasão de um oficial que estava realizando uma ordem de despejo na casa onde Ruth e sua irmã Katherine viviam. O pai das irmãs havia se suicidado, e o xerife estava apenas cumprindo seu dever, resultando na tragédia que levou Ruth à prisão.

A narrativa do filme se torna uma jornada de enfrentamento das novas adversidades que Ruth encontra após a sua libertação. Vivendo em uma pensão para ex-detentas, sua nova vida é marcada por limitações e desafios diários, como um espaço reduzido e a necessidade de compartilhar recursos básicos. O ambiente ao redor é hostil e o passado de Ruth a torna uma figura isolada, ainda mais quando seus vizinhos e conhecidos parecem estar cientes de seu passado, embora ela se mantenha reservada e distante.

A trama se complica com o retorno de Ruth à antiga residência, agora ocupada por Liz e John Ingram. Apesar de o local não ser mais associado ao crime, a presença de Ruth desperta a curiosidade de Liz e, posteriormente, a simpatia de John, um advogado que percebe a complexidade por trás da aparência e situação de Ruth. A interação com John Ingram, que decide ajudar Ruth, é um ponto de virada significativo, oferecendo uma oportunidade para ela tentar reconstruir sua vida.

O filme explora com sutileza e profundidade as questões de preconceito e reabilitação. Ruth se vê lutando contra a percepção negativa e os obstáculos impostos por seu passado. Ela se empenha para mudar sua vida, trabalhando em empregos modestos e lutando por uma chance de rever sua irmã, um desejo que se revela fundamental para sua jornada pessoal. A narrativa também revela, em momentos críticos, detalhes do crime e da vida de Ruth através de flashes do passado, oferecendo uma perspectiva mais completa sobre os eventos que moldaram sua trajetória.

O desenrolar da história é estruturado de maneira a manter o público envolvido, com revelações graduais que ajudam a construir a compreensão do passado de Ruth e as razões para suas ações. O desfecho, que pode ser inesperado, oferece um fechamento satisfatório e bem elaborado para a trajetória da protagonista. “Imperdoável”, na Netflix, é uma reflexão sobre a complexidade do perdão, da reintegração e da luta para se reconectar com o passado e construir um futuro novo.

Filme: Imperdoável

Direção: Nora Fingscheidt

Ano: 2021

Gênero: Drama/Suspense

Nota: 9/10