Ganhador de 9 Oscars, um dos mais belos filmes da história está na Netflix e vai te fazer chorar até desidratar

Em 1997, “O Paciente Inglês” foi um completo sucesso e recebeu nove prêmios da Academia. Estrelado por Ralph Fiennes e Kristin Scott Thomas, o filme se passa no final da Segunda Guerra Mundial e nos apresenta a um piloto de avião que acaba de ser atingido por tiros durante um voo e tem seu corpo queimado praticamente por completo. Apesar de muito ferido, o homem sobrevive e recebe os cuidados de Hana (Juliette Binoche), uma enfermeira canadense que o leva para um mosteiro em um local afastado, onde eles ficarão protegidos dos soldados alemães.

Quando acorda após o acidente, o homem não se lembra de seu nome e nem de quem ele foi no passado, estando com a aparência completamente modificada e afetada pelo fogo. A única coisa que ele tem consigo é um livro que contém cartas, figuras e textos que revelam mais sobre suas memórias do passado. Aos poucos, o paciente começa a lembrar de sua vida e somos transportados para um cenário desértico, onde conhecemos Katherine (Kristin Scott Thomas), o grande amor da vida do protagonista, que finalmente tem seu nome revelado: Conde Almasy.

Simultaneamente, acompanhamos a trajetória de Hana, a enfermeira que perdeu absolutamente todas as pessoas que amava, mas ainda mantém suas esperanças na vida. Cuidar de Almasy passa a ser sua principal atividade, mas quando ela conhece Kip (Naveen Andrews), ele lhe apresenta diversas belezas da vida que ela ainda não conhecia e, mesmo presenciando os horrores da guerra, ela ainda consegue sentir alegria e apreciar a beleza da arte e da música. No deserto, Almasy e Katherine se aproximam cada vez mais e vivem um romance proibido, já que Katherine é casada com Geoffrey (Colin Firth). O casal tenta esconder o romance a todo custo, mas não consegue conter o desejo insaciável que sentem um pelo outro, tornando-se, sem dúvidas, um dos mais belos e apaixonantes casais do cinema, com uma química fantástica.

Com sua estrutura melodramática, o filme nos envolve em uma trama de paixão, guerra, mentiras e segredos em que todos os personagens possuem uma coisa em comum: o desejo de estar com aqueles que amam. Quando a narrativa nos revela que o filme fala sobre amor das mais diversas formas possíveis, tudo fica mais claro. E, assim como a vida, diversas dificuldades irão aparecer no caminho de cada um dos personagens, afastando-os cada vez mais de seus objetivos.

No segundo ato, quando Geoffrey e Katherine estão voltando para o deserto depois de uma viagem, Geoffrey perde o controle do avião, que sofre um grave acidente. Geoffrey não resiste, mas Katherine sobrevive e Almasy a resgata. Katherine está gravemente ferida e é à beira da morte que ela revela oficialmente seu amor por Almasy, numa cena profundamente bela e dolorida, acompanhada de uma trilha sonora dramática e penetrante ao fundo.

Desesperado para salvar a vida do amor de sua vida, Almasy caminha durante dias até chegar a uma cidade próxima para buscar ajuda para Katherine. Quando chega lá, os soldados ingleses pensam que ele faz parte das tropas alemãs e o levam como refém. Mesmo com obstáculos em seu caminho, Almasy consegue fugir e reencontra Katherine. Mas, infelizmente, quando retorna para o deserto, já é tarde demais. Ao relembrar toda sua história e realmente perceber que está completamente sozinho, Almasy se entrega à morte e entende que não vale mais a pena lutar por uma vida infeliz, sem estar ao lado de seu grande amor. Hana, por sua vez, dá uma segunda chance à felicidade e à sua vida quando a guerra finalmente chega ao fim.

Dessa forma, a cena final é uma epifania de sentimentos. Um completo deleite para os amantes de histórias dramáticas e envolventes. Nesta cena, acompanhamos a última interação entre Hana e Almasy, quando ela lê a carta que Katherine escreveu para ele antes de morrer e o ciclo dos dois é encerrado de maneira real e plena, demonstrando a profunda paixão que eles sentiam um pelo outro. Sem dúvidas, o longa de Anthony Minghella é uma das mais belas e tristes histórias de amor do cinema. Com uma trilha sonora sublime, cenários grandiosos e atuações marcantes, o filme merece todos os prêmios que recebeu e é um repertório obrigatório para os amantes da sétima arte. Mas, não se esqueça de separar uma caixa de lenços antes de dar o play.

Filme: O Paciente Inglês

Direção: Anthony Minghella

Ano: 1997

Gêneros: Romance/Guerra

Nota: 10