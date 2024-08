Thriller policial indicado a 38 prêmios, incluindo 2 Oscars, com Denzel Washington, está na Netflix

Na Nova York dos anos 1970, um motorista afro-americano de um chefe da máfia ascende ao poder no submundo do tráfico de heroína, tornando-se uma figura central no comércio ilícito de drogas na cidade. Embora essa premissa possa parecer distante da realidade, “O Gângster” reafirma suas raízes factuais à medida que a narrativa se desenrola, revelando uma história complexa e recheada de dilemas morais.

Com uma duração extensa, que pode parecer um desafio em tempos de consumo rápido de conteúdo, o filme recompensa os espectadores pacientes com uma crítica incisiva ao oportunismo e à hipocrisia do protagonista. A história não apenas questiona as ações de Frank Lucas, mas também coloca em debate o verdadeiro significado de justiça. Personagens como Lucas e o policial que o persegue são exemplos poderosos de figuras magnéticas e perigosas, cuja interação oferece uma reflexão profunda sobre os papéis que desempenham na sociedade.

Frank Lucas, interpretado por Denzel Washington, entrega uma das atuações mais memoráveis de sua carreira. Lucas, um homem de visão, identifica na Guerra do Vietnã uma oportunidade única para expandir seu império no tráfico de drogas. Após tomar conhecimento da crescente dependência de opioides entre soldados americanos no Sudeste Asiático, Lucas decide pessoalmente negociar a compra de grandes quantidades de heroína pura diretamente da fonte, evitando intermediários e maximizando seus lucros. Sua estratégia não só transforma o Harlem em um centro do tráfico de drogas, como também o estabelece como uma das figuras mais poderosas do crime em Nova York.

A heroína de Lucas, batizada de Magia Azul, rapidamente domina o mercado devido à sua pureza inigualável. O império construído por ele, que inclui uma série de negócios legítimos usados para lavar dinheiro, atinge a impressionante marca de 250 milhões de dólares. No entanto, a ascensão meteórica de Lucas atrai não apenas novos rivais, mas também a atenção da polícia, que começa a monitorar cada um de seus passos. Entre seus vigilantes está Richie Roberts, um detetive interpretado por Russell Crowe, cuja dedicação à lei é inabalável.

A trama de “O Gângster”, na Netflix, inevitavelmente evoca comparações com o trabalho de Martin Scorsese, particularmente em “Gangues de Nova York” e “O Irlandês”. O filme de Ridley Scott também explora a ascensão de uma figura marginalizada que, graças à sua ausência de escrúpulos e habilidade em se adaptar a qualquer situação, alcança um poder inimaginável.

Richie Roberts, após uma longa perseguição de seis anos, finalmente consegue prender Frank Lucas, mas essa vitória tem um preço. Renunciando à sua reputação como herói, Roberts deixa a força policial e se junta a Lucas como advogado, garantindo que o ex-gângster cumpra apenas quinze anos de prisão graças a uma defesa brilhante. Frank Lucas faleceu em 2019, aos 88 anos, tendo desfrutado de grande parte da fortuna ilícita que o governo jamais conseguiu recuperar.

Filme: O Gângster

Direção: Ridley Scott

Ano: 2007

Gêneros: Drama/Policial

Nota: 9/10