Faroeste genial que concorreu a 317 prêmios e ganhou o Oscar, na Netflix

O gênero do faroeste, uma representação tradicional da cultura americana, tem sido revisitado sob novas perspectivas ao longo do tempo. Recentemente, foi a vez de Jane Campion apresentar sua visão ao mundo com “Ataque dos Cães”, um filme lançado em 2021 que redefine a típica narrativa de caubóis ao focar em um protagonista incomum.

Campion escolheu Benedict Cumberbatch para dar vida ao personagem principal, um ator reconhecido por interpretar figuras complexas e sofisticadas, como Alan Turing em “O Jogo da Imitação” e o vilão Khan em “Além da Escuridão — Star Trek”. À primeira vista, sua escolha para um papel em um faroeste pode parecer surpreendente, mas a performance de Cumberbatch se revela crucial para a força e o impacto do filme.

Phil Burbank, o personagem de Cumberbatch, é um homem profundamente deslocado e marcado por um comportamento hostil. Seu aspecto físico é de alguém que despreza as convenções sociais: cabelo sujo, roupas desalinhadas e uma aparência negligente.

Para ele, essa é a essência do que significa ser homem, uma ideia que lhe foi transmitida por um certo Bronco Henry, uma figura importante, porém ausente, na narrativa. Além da aparência, o caráter de Phil é ainda mais perturbador. Ele acredita que o medo e o desprezo são ferramentas eficazes para manter as pessoas à distância, protegendo-o de enfrentar seus próprios sentimentos.

Em contraste com Phil, temos George, seu irmão, interpretado por Jesse Plemons. George é o oposto em temperamento: calmo, gentil e paciente, suportando as provocações de Phil sem retaliar. Os dois irmãos formam um par que, ao longo dos quase 130 minutos de filme, cria uma dinâmica intensa e profundamente interligada, lembrando duplas clássicas, mas sem o tom cômico. Durante uma viagem para vender produtos do rancho, eles param em um restaurante gerido por Rose, personagem de Kirsten Dunst, onde se desenrola uma das cenas mais significativas do filme. Phil observa as rosas de papel que decoram as mesas e, em uma tentativa de flerte desajeitado, supõe que foram feitas por Rose.

No entanto, descobre-se que as flores foram confeccionadas por Peter, o filho de Rose, interpretado por Kodi Smit-McPhee. Esse momento revela o desprezo de Phil por qualquer demonstração de sensibilidade, desencadeando uma série de insultos e preconceitos que deixam Rose em lágrimas. Após esse episódio, George, num gesto de gentileza, começa a visitar Rose com mais frequência, culminando em um casamento entre os dois e na união das duas famílias sob o mesmo teto.

À medida que a trama avança, torna-se evidente que Phil carrega um segredo relacionado à sua sexualidade, um elemento crucial para entender suas ações. Ele foi profundamente marcado pela perda de Bronco Henry, um homem por quem nutriu sentimentos que nunca pôde expressar abertamente. Peter, com sua sensibilidade aguçada, percebe o conflito interno de Phil e, lentamente, começa a ocupar o espaço deixado por Bronco Henry na vida de Phil.

A relação entre os dois se desenvolve de maneira sutil, sem nunca ser explicitamente romântica, mas carregada de tensão e significado. Esse desenvolvimento, que contrasta com a abordagem mais explícita de “O Piano”, outro filme notável de Campion, acrescenta uma camada de complexidade ao enredo, tornando a interação entre Phil e Peter o ponto central de interesse, especialmente pela maneira como Rose reage à crescente conexão entre eles.

O comportamento cruel de Phil persiste, mesmo quando ele encontra razões para suavizar sua postura. Inicialmente, ele vê Rose como uma ameaça à sua vida com George, mas sua proximidade crescente com Peter sugere um desejo de vingança, embora disfarçado de interesse genuíno. A ambiguidade moral de Phil, interpretada com maestria por Cumberbatch, o transforma de vilão em uma figura trágica, presa em seus próprios conflitos internos.

“Ataque dos Cães”, na Netflix, explora o isolamento social de Phil e como suas emoções reprimidas afetam aqueles ao seu redor, especialmente Peter. O filme, ao abordar o desejo como uma forma de poder, se destaca como uma das obras mais desafiadoras intelectualmente da atualidade. No entanto, o talento de Jane Campion, que se manifesta em raros momentos ao longo de sua carreira, torna essa realização ainda mais significativa.

Filme: Ataque dos Cães

Direção: Jane Campion

Ano: 2021

Gênero: Drama/Faroeste

Nota: 10