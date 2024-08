5 filmes imperdíveis na Netflix que vão mudar sua visão sobre cinema o cinema brasileiro

Jogo de Cena (2007), Eduardo Coutinho

Divulgação / Videofilmes

Dirigido pelo grandioso Eduardo Coutinho, “Jogo de Cena” é um dos documentários mais prestigiados do cinema brasileiro e conta com um elenco de atrizes gabaritadas, como Andréa Beltrão, Fernanda Torres e Marília Pêra. Neste documentário, Coutinho selecionou algumas mulheres desconhecidas para contar histórias marcantes sobre suas vidas e, enquanto elas narram suas histórias, as atrizes também contam as mesmas histórias, interpretando essas mulheres. Desta forma, Coutinho questiona os limites do cinema e da interpretação e cria um jogo entre realidade e ficção. Sem dúvidas, uma das obras mais brilhantes do cineasta.