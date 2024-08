Selvagem, imprevisível e inteligente: o suspense mais emocionante que você verá na Netflix

Em 2017, o mundo se deparou com uma nova e perturbadora forma de jogo virtual, cujo objetivo principal era incitar desafios perigosos entre seus jogadores, a maioria adolescentes entre treze e dezessete anos. O jogo, conhecido como Baleia Azul, rapidamente se espalhou após seu lançamento em uma rede social russa, tornando-se popular nas comunidades online mais fechadas. Em questão de dias, o jogo conquistou o interesse desses jovens, levando-os a experimentar uma jornada aterrorizante que, em muitos casos, terminava tragicamente.

Assim como na realidade dura, o filme “Nerve — Um Jogo Sem Regras” apresenta uma diversão irresponsável, que no terceiro ato se transforma em uma narrativa mais profunda sobre uma juventude perdida, desesperada por algo que a tire de sua inércia em um mundo vasto e incompreensível. O roteiro de Jessica Sharzer, baseado no romance de Jeanne Ryan publicado em 2012, destaca essas contradições da adolescência enquanto alerta o público sobre as inesperadas reviravoltas envolvendo esses personagens excêntricos.

A busca pela autodescoberta demanda muito mais que mera persistência, e dependendo do trauma enfrentado, até a mais profunda fé pode não ser suficiente. Em qualquer lugar, adolescentes adoram roupas largas, penteados extravagantes, acessórios chamativos, música alta e uma liberdade que muitas vezes não sabem como usar ou não merecem. As imperfeições de um corpo em constante mudança são menos inquietantes do que a alma em ebulição, que sofre intensamente e sem motivo aparente, que começa a entender suas limitações, mas ainda assim anseia por conquistar tudo sem abrir mão de nada.

Tommy, um nerd apaixonado por tecnologia e com uma visão peculiar sobre a presença das máquinas na vida cotidiana, está fascinado por Vee Delmonico, uma bela loira que conta os dias para terminar o ensino médio e ingressar na CalArts, uma renomada escola de artes cofundada por Walt Disney em 1961, localizada em Santa Clarita, ao norte de Los Angeles.

Em “Power” (2020), Ariel Schulman e Henry Joost exploram as complexas fronteiras entre o pessoal e o comercial, abordando uma questão cada vez mais delicada: a relação entre saúde mental, a onipresença da tecnologia e as somas astronômicas de dinheiro que são oferecidas aos vencedores de desafios suicidas impostos por outros competidores.

Emma Roberts encarna as várias fases da narrativa como se estivesse em um jogo eletrônico, passando da frustração por não despertar o interesse de J.P., o capitão do time de futebol do colégio vivido por Brian Marc, à decepção com Sydney, sua melhor amiga interpretada por Emily Meade, até alcançar a redenção pelo amor de Ian. Roberts e Dave Franco formam um casal convincente, trazendo um toque romântico a um enredo que explora comportamentos perigosos, de forma semelhante ao que as redes sociais fazem hoje, com o Baleia Azul dos tempos modernos.

Filme: Nerve — Um Jogo Sem Regras

Direção: Ariel Schulman e Henry Joost

Ano: 2016

Gêneros: Thriller/Aventura

Nota: 8/10