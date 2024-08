Melhor comédia romântica do século 21 está na Netflix

O filme “De Repente 30” se destaca como um dos grandes exemplos de comédia romântica dos anos 2000. Dirigido por Gary Winnick, ele continua a ressoar com o público, proporcionando uma sensação reconfortante de nostalgia. Jennifer Garner assume o papel de protagonista, encarnando o desejo de muitos de reviver a fase da vida em que os 30 anos pareciam um futuro distante e repleto de possibilidades.

O roteiro, escrito por Josh Goldsmith e Cathy Yuspa, explora as dificuldades enfrentadas por Jenna, uma adolescente de 13 anos que lida com o isolamento social e a crueldade típica dessa fase da vida. Ela encontra conforto na amizade de Matt, um garoto nerd e desajeitado, mas carinhoso, que nutre um amor secreto por ela. Christa B. Allen e Sean Marquette interpretam os jovens personagens com um carisma que cativa audiências de todas as idades, conduzindo a narrativa com naturalidade até a transição para a fase adulta.

Em seu 13º aniversário, Jenna passa por uma transformação inesperada. Seu sonho de ser popular, como as patricinhas da escola, lideradas por Tom-Tom (Alexandra Kyle), e de conquistar o galã Chris Grady (Alex Black), desmorona. Enquanto a festa decorre no porão de sua casa, ambientado com referências aos anos 80, incluindo músicas, petiscos e a icônica brincadeira de “sete minutos no céu”, Jenna se esconde no armário, aguardando um beijo de Chris. No entanto, é Matt quem lhe dá o primeiro beijo, o que desencadeia uma reviravolta em sua vida.

A narrativa utiliza um artifício criativo para explicar como Jenna, que era rejeitada na escola, se torna uma bem-sucedida editora de moda em uma das revistas mais renomadas dos Estados Unidos. Agora uma mulher confiante, ela vive em um loft espaçoso em Manhattan e namora um jogador de hóquei desejado por muitas. A chave para essa transformação é a amizade de Matt.

Anos depois, Jenna reencontra Matt, agora vivido por Mark Ruffalo, que reside em Greenwich Village. Embora o tempo tenha passado, a conexão entre os dois permanece. No entanto, Matt hesita em reatar a amizade, temendo que a distância emocional e o tempo os tenham distanciado irreversivelmente. Jenna, por sua vez, reconhece que subestimou a amizade de Matt, trocando-o por relacionamentos superficiais.

Mark Ruffalo traz seu carisma característico para a interpretação de Matt, criando com Jennifer Garner uma dupla memorável no cinema moderno. “De Repente 30”, na Netflix, explora, de forma tocante, a complexa relação entre amizade e amor, destacando como, muitas vezes, os sacrifícios feitos em nome da amizade podem deixar cicatrizes profundas. O filme nos lembra que as experiências da infância e adolescência moldam quem somos, e que, diante das dificuldades da vida adulta, é comum desejarmos retornar àquela época em que os problemas pareciam mais simples e as amizades, mais verdadeiras.

Filme: De Repente 30

Direção: Gary Winnick

Ano: 2004

Gênero: Comédia/Romance

Nota: 9/10