Baseado em história real que impactou o mundo, drama desesperador com Ewan McGregor está na Netflix

Juan Antonio Bayona apresenta em “O Impossível” uma das representações mais impactantes e precisas de um desastre natural no cinema. O filme é uma reflexão poderosa sobre a força incontrolável da natureza e as consequências devastadoras que podem surgir quando o homem a desafia.

O tema, sempre relevante, encontra eco em produções contemporâneas como “Não Olhe Para Cima” (2021), de Adam McKay, que também explora a vulnerabilidade humana diante de forças maiores. A natureza, impassível e implacável, lembra continuamente que, quando provocada, suas respostas são fatais, e a humanidade, mesmo em sua arrogância, não pode escapar de suas consequências.

O termo “tsunami”, agora familiar, entrou no vocabulário global após o trágico evento de 26 de dezembro de 2004. Naquele dia, um terremoto subaquático causou ondas gigantes que devastaram a Ásia, com a ilha de Sumatra, na Indonésia, sendo o epicentro do desastre.

Bayona opta por focar a narrativa na ilha de Khao Lak, na Tailândia, onde o Natal daquele ano foi marcado não por celebrações, mas por destruição, tristeza e uma inesperada esperança que, de alguma forma, os personagens acreditavam que culminaria em um desfecho positivo.

Mesmo 19 anos após o tsunami, o evento continua a ser um dos mais destrutivos da história moderna. A escolha de Bayona por lançar “O Impossível” em 21 de dezembro de 2012, quase oito anos após a tragédia, permitiu ao diretor abordar o evento com a clareza e a distância necessárias para captar a magnitude do ocorrido.

O filme começa com uma introdução calma, onde a família Bennett, composta por Maria, Henry e seus três filhos, desfruta de suas férias em um paraíso tropical. A calmaria é abruptamente interrompida quando paredes de água se erguem, engolindo tudo em seu caminho.

A atuação de Naomi Watts, que interpreta Maria, foi elogiada e lhe rendeu uma indicação ao Oscar, mas é Tom Holland, como Lucas, quem realmente se destaca. Muito antes de sua ascensão ao estrelato com “Homem-Aranha” e “O Diabo de Cada Dia” (2020), Holland já demonstrava seu talento impressionante. Seu personagem, Lucas, personifica a determinação e a coragem em meio ao caos, enquanto busca incansavelmente por sua família, mesmo quando tudo parece perdido.

Ao contrário da previsibilidade de muitos filmes de desastre, “O Impossível” se distingue ao explorar a profundidade emocional dos personagens. A química entre Watts e Ewan McGregor, que interpreta Henry, é palpável, e a interação deles com os filhos, especialmente com Lucas, adiciona camadas de autenticidade à trama.

Quando Lucas reencontra sua mãe, apenas para perdê-la novamente antes de uma improvável e emocionalmente carregada reunião, o filme atinge um pico de intensidade dramática. O jovem Holland brilha em cenas onde a complexidade emocional é elevada, provando que sua performance merecia maior reconhecimento.

Enquanto Lucas mantém a serenidade, Henry se entrega a uma busca desesperada por sua esposa e filhos, um esforço que exige não apenas resistência física, mas também uma força emocional extraordinária.

McGregor, assim como Watts, envelheceu graciosamente, com sua atuação em “Halston” (2021) e “Penguin Bloom” (2020) mostrando uma maturidade que ele traz também para este papel. Ambos os atores demonstram uma profundidade emocional que eleva o filme além do simples retrato de um desastre.

No clímax do filme, quando a família finalmente se reúne e retorna para casa, derrotando simbolicamente o mar que tentou separá-los, a cinematografia de Óscar Faura se destaca. Sua habilidade em capturar a vastidão e a devastação do cenário, ao mesmo tempo em que mantém o foco na resiliência humana, é impressionante.

A colaboração entre Bayona, Faura e o roteirista Sergio G. Sánchez resulta em um filme que não é apenas uma crônica de um desastre, mas uma celebração da sobrevivência e da esperança. A junção de tantos talentos excepcionais faz de “O Impossível”, na Netflix, uma obra-prima que continuará a ressoar com o público por anos.

Filme: O Impossível

Direção: Juan Antonio Bayona

Ano: 2012

Gênero: Drama

Nota: 9/10