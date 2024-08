Últimos dias para assistir à aventura e ação de Gore Verbinski com Julia Roberts e Brad Pitt, na Netflix

Dirigido por Gore Verbinski e escrito por J.H. Wyman, o filme “A Mexicana” combina ação e comédia de forma inusitada, trazendo Brad Pitt, Julia Roberts e James Gandolfini nos papéis principais.

A trama gira em torno de Jerry Welbach (interpretado por Brad Pitt), um homem que, sem querer, coloca um poderoso chefe da máfia, Margolese (Gene Hackman), atrás das grades. Agora, para limpar seu nome e evitar consequências mortais, Jerry é obrigado a cumprir missões perigosas para uma organização criminosa. A tarefa mais recente é recuperar uma valiosa e antiga pistola chamada “A Mexicana”, localizada no México.

Quando Jerry informa à sua namorada, Samantha (Julia Roberts), sobre a missão, a tensão entre eles atinge um ponto crítico. O relacionamento, já fragilizado pela constante ausência de Jerry e suas escolhas de carreira, se deteriora ainda mais. Samantha, que deseja casar e construir uma vida estável ao lado de Jerry, não consegue aceitar que ele continue envolvido em atividades duvidosas. Furiosa, ela expulsa Jerry do apartamento, jogando suas roupas pela janela, e decide partir para Las Vegas, determinada a seguir em frente sem ele.

O enredo ganha um tom cômico e surreal, já que Samantha, mesmo sabendo do perigo que Jerry enfrenta, ainda o acusa de ser egoísta por não priorizar o relacionamento. A situação absurda, onde o protagonista é pressionado por mafiosos, enquanto tenta reconquistar o amor de sua vida, resulta em uma série de eventos tanto hilários quanto desastrosos.

Decidido a evitar um destino trágico, Jerry embarca para o México para cumprir sua missão. No entanto, enquanto ele se envolve em uma série de contratempos e acidentes, Samantha acaba sendo sequestrada por Leroy (James Gandolfini), um personagem que pretende usar a namorada de Jerry como isca para capturá-lo.

Enquanto Jerry tenta desesperadamente completar sua missão, Samantha e Leroy, apesar das circunstâncias, desenvolvem uma relação inesperada e cativante. A interação entre Julia Roberts e James Gandolfini é um dos pontos altos do filme, com diálogos rápidos e cheios de humor.

“A Mexicana” não se propõe a oferecer uma narrativa profunda, mas sim uma mistura irresistível de gêneros, transitando entre a comédia, o romance, e o suspense mafioso, com um toque de faroeste. O resultado é uma experiência divertida, embora o filme não economize em cenas de violência, o que pode exigir uma certa cautela dos espectadores.

O roteiro, de natureza leve e brincalhona, utiliza saltos temporais para manter o interesse do público, surpreendendo com reviravoltas imprevisíveis. A cinematografia do filme é marcada por paisagens vibrantes e culturalmente ricas, tanto nos Estados Unidos quanto no México. A estética visual explora cores intensas, luzes naturais, e elementos arquitetônicos característicos, contribuindo para a atmosfera única e envolvente do filme.

“A Mexicana”, disponível na Netflix, é uma escolha ideal para quem busca entretenimento descompromissado, com uma dose generosa de humor e aventura, proporcionado por um elenco talentoso e uma direção criativa.

Filme: A Mexicana

Direção: Gore Verbinksi

Ano: 2001

Gênero: Ação/Romance/Comédia

Nota: 9/10