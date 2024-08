Baseado em livro com 10 milhões de cópias vendidas, filme vai te fazer se sentir como um detetive profissional, na Netflix

Irwin M. Fletcher, um ex-jornalista que decide abandonar a profissão após alcançar a fortuna, é um personagem que poderia facilmente levantar suspeitas. No entanto, ele passa os anos em meio a prazeres efêmeros e relacionamentos fugazes, até que um assassinato misterioso ameaça derrubar sua vida cuidadosamente construída.

“Confesse, Fletch”, na Netflix, é uma narrativa que mescla investigações criminais, mafiosos com conexões globais, policiais preguiçosos, e, claro, personagens complexos e moralmente ambíguos como o próprio Fletch. A história vibra em sintonia com o suspense e a ação característicos de mestres como Alfred Hitchcock, Don Siegel, e Terence Young, ao mesmo tempo que combina elementos de humor peculiar e anti-heróis charmosos, resultando em uma trama envolvente e original, especialmente em tempos em que o novo raramente é considerado bom.

Baseado no livro de Gregory McDonald, lançado em 1974, Greg Mottola revive o estilo noir da franquia iniciada por Michael Ritchie em 1985 com “Assassinato por Encomenda”. O foco é em um protagonista significativamente mais carismático do que o interpretado por Chevy Chase, levando a narrativa a territórios ainda não explorados. A evolução da tecnologia e o espírito da época oferecem novas perspectivas às histórias de McDonald, que, mesmo sem serem frenéticas, continuam a ser atuais e provocadoras.

Em filmes com elementos excêntricos, a confiabilidade dos atores é crucial para guiar o público pela narrativa, ajudando a criar a conexão emocional necessária e a estimular a reflexão. Na tentativa de compreender a mente criminosa, busca-se encontrar vestígios de humanidade, mesmo em indivíduos que podem ter perdido qualquer laço com a sociedade e se tornaram obcecados por reparações que somente eles consideram justas. Qualquer tentativa de glamorizar o crime deve ser evitada, embora seja evidente que o amor pode humanizar até mesmo os indivíduos mais corruptos, às vezes até os redimindo.

Jon Hamm interpreta Fletch com uma combinação ideal de charme e frieza, destacando a natureza noir do roteiro de Mottola e Zev Borow. O protagonista, apesar de sua aparente indiferença e de se esconder atrás de roupas elegantes e litros de bourbon, mantém uma compostura inabalável, mesmo diante de um cadáver no apartamento que aluga. Sua relação com Angela de Grassi, interpretada por Lorenza Izzo, embora intrigante, não o afeta tanto quanto seu jogo psicológico com a personagem de Marcia Gay Harden, conhecida apenas como A Condessa, que o leva a uma perigosa busca por uma coleção de arte desaparecida.

Os momentos cômicos proporcionados por Roy Wood Jr., no papel do apático inspetor Morris Monroe, e Ayden Mayeri, como a estagiária Griz, garantem que o filme não seja rotulado como uma simples história de policiais e ladrões. Mesmo o desfecho previsível, ambientado “em algum lugar da América Central”, não diminui o encanto desta produção complexa e cheia de nuances.

Filme: Confesse, Fletch

Direção: Greg Mottola

Ano: 2022

Gêneros: Comédia/Crime

Nota: 9/10