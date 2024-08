Considerado o filme de ação perfeito, thriller com 90 milhões de espectadores na Netflix não vai te dar tempo para respirar

O filme “Resgate 2” traz uma narrativa eletrizante e cheia de nuances, onde os personagens desempenham papéis cruciais para o desenrolar dos eventos. Dirigido por Sam Hargrave, o longa explora a figura do herói de maneira complexa e multifacetada, diferenciando-se das tradicionais histórias de super-heróis. Aqui, o conflito é central, e a expectativa do público é constantemente desafiada pela presença de um protagonista cheio de contradições e vulnerabilidades.

O roteiro de Joe Russo, conhecido por seu trabalho em “Vingadores: Ultimato” (2019), parece querer questionar o papel do “salvador do mundo” nas narrativas contemporâneas. O protagonista, Tyler Rake, interpretado por Chris Hemsworth, é um homem que luta para se manter relevante em um mundo que já não parece ter espaço para heróis tradicionais. Sua trajetória é marcada por uma busca por autoafirmação e redenção, elementos que o diferenciam de sua versão anterior, apresentada no primeiro filme da franquia, lançado em 2020.

A presença de Golshifteh Farahani como Nik Khan adiciona uma camada extra de complexidade à trama. Sua personagem é retratada com uma mistura de preocupação e determinação, refletida na fotografia de Greg Baldi, que utiliza tons dourados para criar uma atmosfera intensa. Os flashbacks dispersos servem para enfatizar a moralidade ambígua de Rake e sugerem que confiar nele pode ser um risco. Essa incerteza é o que torna o personagem intrigante e menos previsível em comparação com outros arquétipos do gênero.

No entanto, o verdadeiro foco da história é o próprio Tyler Rake. Enquanto o filme se desenrola, ele é forçado a confrontar suas próprias limitações e a necessidade de superar seu passado. Apesar de estar à beira da morte, sob os cuidados dos médicos supervisionados por Nik, é evidente que sua recuperação é inevitável. A narrativa se transforma em uma saga global, começando por Dubai, e destaca a tenacidade quase sobre-humana de Rake em sua missão de se redimir.

O clímax do filme é marcado por uma sequência eletrizante em um trem, onde Rake e Nik enfrentam os capangas de Ovi Mahajan, um poderoso líder do crime organizado interpretado por Pankaj Tripathi. Esse confronto não é apenas uma questão de sobrevivência, mas também uma prova de lealdade e coragem, enquanto eles enfrentam a força implacável da máfia indiana. A parceria improvável entre Rake e Nik, forjada nas adversidades, é central para a trama e oferece um olhar único sobre a relação entre personagens em um ambiente de extrema violência e incerteza.

Hargrave utiliza elementos que remetem a clichês clássicos do gênero, mas os subverte ao situar os personagens em ambientes sombrios e opressivos, como as prisões de Schwarzau e Graz-Karlau, na Áustria. Essa escolha enfatiza a misantropia que permeia a história, destacando a ideia de que a busca pela felicidade pode ser uma ilusão para esses personagens marcados por traumas e escolhas difíceis.

O filme deixa em aberto a possibilidade de uma continuação, sugerindo que a caçada pode ter apenas começado. O vilão, interpretado por Idris Elba, insinua um futuro incerto para Rake e Nik, onde a promessa de um final feliz parece distante. “Resgate 2”, na Netflix, é uma obra que explora a complexidade do heroísmo e a fragilidade da redenção, oferecendo uma experiência cinematográfica intensa e reflexiva.

Filme: Resgate 2

Direção: Sam Hargrave

Ano: 2023

Gêneros: Ação/Thriller

Nota: 8/10