Baseado em best-seller com 120 mil cópias vendidas, comédia romântica com Hugh Jackman e Ashley Judd está no Disney+

Quantas vezes tentamos buscar explicações para nossas frustrações amorosas? Tentamos desvendar os motivos dos comportamentos de outra pessoa, a razão pela qual fomos rejeitados, o que há de tão desagradável em nossas personalidades ou aparências que não satisfez o outro. Às vezes, buscamos explicações na própria ciência para entender por que algumas relações dão errado. A verdade é que nem sempre há uma explicação. As coisas são como são.

Em “Alguém Como Você” (2001), comédia romântica dirigida por Tony Goldwyn e escrita por Elizabeth Chandler, adaptada do best-seller “Animal Husbandry”, de Laura Zigman, publicado em 1998, acompanhamos a história de Jane Goodale (Ashley Judd), uma produtora de televisão que tenta encontrar explicações para suas frustrações amorosas.

Ela se envolve com seu colega de trabalho, Ray Brown (Greg Kinnear), que dá todos os sinais de estar realmente comprometido em um relacionamento sério com ela. No entanto, ele tem uma parceira, mas garante que o relacionamento não está funcionando e promete a Jane que terminará tudo e revelará o romance entre eles. Ele ainda convence Jane a entregar seu apartamento ao locador para que juntos possam procurar um lugar para morar.

O casal parece realmente engajado romanticamente. Os passeios são entusiasmados, e o sexo é apaixonado. No entanto, tudo se revela uma farsa quando Ray decide terminar o namoro com Jane após pedir a separação de sua parceira, que não demonstra o menor sofrimento. Ray parece indignado por não ver sua companheira abalada pelo término, o que o motiva a tentar reatar a relação, deixando Jane abandonada e prestes a ficar sem-teto.

Diante do fracasso romântico, Jane precisa encontrar um novo lugar para morar. Então, ela aceita a oferta de outro colega de trabalho, Eddie Alden (Hugh Jackman), para dividir um apartamento. Eddie se separou recentemente e está de coração partido. Sua solução para aplacar o sofrimento é sair com o máximo de garotas possível e levá-las para a cama. Se o vazio do coração não pode ser preenchido, que pelo menos o da cama seja.

Eddie e Jane desenvolvem uma amizade cheia de desabafos e intimidade. Aos poucos, eles parecem começar a gostar um do outro. Enquanto isso, Jane é convidada por sua amiga, Liz (Marisa Tomei), a publicar textos em uma revista sobre teorias de relacionamentos, sob o pseudônimo de doutora Marie Charles, uma especialista em comportamentos. Ela desenvolve a “teoria da vaca nova”, em que compara homens a touros, que supostamente só copulam uma vez com a mesma vaca.

Conforme desenvolve suas teorias, completamente sem embasamento científico, e seus textos ganham popularidade, convencendo as pessoas de suas afirmações, Jane começa a compreender melhor seus relacionamentos e sentimentos.

“Alguém Como Você”, no Disney+, é uma comédia romântica divertida e previsível, proporcionando uma hora e meia de entretenimento com boas atuações e uma história confortável e leve.

Filme: Alguém Como Você

Direção: Tony Goldwyn

Ano: 2001

Gênero: Comédia/Romance

Nota: 8