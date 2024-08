Indicado a 207 prêmios e ganhador de 3 Oscars, filme de Sam Mendes acaba de voltar à Netflix

“1917”, filme de guerra dirigido por Sam Mendes e lançado em 2019, narra a saga de dois jovens cabos, Blake e Schofield, que recebem uma missão crucial: atravessar um perigoso campo de batalha para entregar uma mensagem vital ao irmão de Blake, pertencente a outro regimento. A mensagem visa alertar sobre uma emboscada iminente planejada pelos soldados alemães, que fingiram recuar estrategicamente para enganar as tropas britânicas.

A travessia de Blake e Schofield é essencial para evitar um ataque surpresa contra os ingleses e salvar todo um pelotão da destruição. Com as comunicações por rádio interrompidas, os dois soldados precisam avançar a pé através de um território hostil e repleto de armadilhas, onde a segurança prometida rapidamente se dissolve em um pesadelo de horrores bélicos e catástrofes crescentes.

A narrativa do filme é apresentada como uma sequência ininterrupta, acompanhando de perto os protagonistas em sua jornada através de um cenário desolador, dominado por névoa e fuligem. Enfrentando obstáculos como soldados enredados em arame farpado e cadáveres de cavalos, a missão revela-se cada vez mais sombria e fatalista. A produção do filme, que evoca a atmosfera intensa de um jogo de “Battlefield”, foi meticulosamente concebida pelo designer de produção Dennis Gassner, incluindo a escavação de mais de 1,5 quilômetro de trincheiras e a construção de uma cidade devastada. A cinematografia impecável de Roger Deakins destaca o realismo visceral da guerra.

A direção de Sam Mendes evidencia um rigor técnico notável, com coreografias de soldados que se movimentam de maneira ágil para escapar da morte, enquanto a câmera travelling se movimenta de forma fluida, simulando a perspectiva do espectador. No entanto, essa perfeição técnica também resulta em uma falha significativa: o filme carece de profundidade emocional e desenvolvimento de personagens, não conseguindo captar a emoção do público de maneira eficaz. Comparado a “O Resgate do Soldado Ryan”, de Steven Spielberg, que serviu de inspiração, “1917”, na Netflix, não alcança o mesmo nível de carisma e envolvimento emocional.

O enredo do filme é inspirado nas histórias do avô de Sam Mendes, que atuou como mensageiro nos campos de batalha durante a Primeira Guerra Mundial, trazendo um toque pessoal e histórico à narrativa.

Filme: 1917

Direção: Sam Mendes

Ano: 2019

Gênero: Guerra

Nota: 8/10