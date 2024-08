Subestimado pelo público e aclamado pela crítica, suspense sobre um dos maiores casos de espionagem da história está no Prime Video

Inspirado na história real de um dos maiores casos de espionagem dos Estados Unidos, “Quebra de Confiança”, de 2007, dirigido por Billy Ray, que escreveu o roteiro ao lado de Adam Mazer e Bill Rotko, narra a história do espião infiltrado no FBI, Robert Hanssen (Chris Cooper). Preso em 2001 e condenado à prisão perpétua, Hanssen ofereceu por muitos anos informações sigilosas de operações e identidades de agentes secretos do FBI à KGB em troca de grandes quantias de dinheiro e joias.

Hanssen passou a integrar o FBI em 1976, trabalhando inicialmente em investigações contra o crime organizado. Posteriormente, ele foi transferido para operações de contrainteligência. Em 1979, ele enviou uma carta anônima à KGB oferecendo informações em troca de dinheiro. As motivações para isso são complexas, pois, embora ele tenha recebido dinheiro em troca das informações, levava uma vida simples e comum.

Foi seu cargo de confiança dentro do FBI que o auxiliou a manter o crime durante muitos anos. Apenas em 2001 ele se tornou o principal suspeito, depois de usar em uma de suas cartas uma expressão conhecidamente utilizada por ele. Hanssen gostava de dizer que tal pessoa “mijou roxo durante uma semana”. O uso da frase o colocou na mira da operação que culminou em sua prisão.

Em julho de 2001, ele se declarou culpado de 15 acusações de espionagem e conspiração, o que o ajudou a evitar a pena de morte, mas resultou em uma sentença de prisão perpétua sem possibilidade de condicional na prisão federal de segurança máxima ADX Florence, no Colorado.

Em “Quebra de Confiança”, Ryan Phillippe interpreta Eric O’Neill, convocado pela superior Kate Burroughs (Laura Linney) para investigar Hanssen. Atualmente, O’Neill está aposentado da agência e se tornou advogado, além de ter escrito um livro sobre o caso de Hanssen, intitulado “Gray Day: My Undercover Mission to Expose America’s First Cyber Spy”.

Com andamento lento, mas um enredo intenso e envolvente, o filme dramatiza e muitas vezes ficcionaliza o caso real de uma das maiores traições ao governo americano. Para o roteiro, a equipe do filme realizou uma pesquisa profunda, incluindo entrevistas com envolvidos no caso real e documentos do FBI, para narrar a história com a maior precisão possível. O próprio Eric O’Neill, principal captor de Hanssen, forneceu informações e insights sobre a experiência.

Com fotografia de Tak Fujimoto, o mesmo de “Silêncio dos Inocentes” e “O Sexto Sentido”, o longa-metragem tem uma paleta de cores predominantemente fria e sóbria, refletindo o ambiente austero e a tensão do ambiente de trabalho do FBI. A iluminação é suave e naturalista, reforçando o realismo, com iluminações mais expressivas utilizadas em cenas estratégicas para criar sombras e reforçar a sensação de isolamento e paranoia. As câmeras paradas refletem a sensação de vigilância e controle, enquanto os planos fechados destacam as emoções dos personagens nas cenas.

Ambientado em Washington D.C., o longa-metragem, que está no Prime Video, foi gravado em Toronto, no Canadá, com o intuito de tornar a produção mais econômica. Com um orçamento de 23 milhões de dólares, a recepção do filme nos cinemas foi tímida, arrecadando apenas 41 milhões de dólares. A crítica, no entanto, recebeu positivamente a obra, que tem uma avaliação de 7,0 no IMDb e 84% no Tomatômetro do Rotten Tomatoes.

Filme: Quebra de Confiança

Direção: Billy Ray

Ano: 2007

Gênero: Biografia/Policial/Drama

Nota: 8