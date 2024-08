Suspense indicado ao Bafta com atuação genial de Eddie Redmayne está na Netflix

O mal pode estar presente nos lugares mais inesperados. À medida que a humanidade se afasta de suas raízes civilizadas, parece cada vez mais incapaz de seguir certas normas básicas e essenciais, revelando um lado sombrio e primitivo. A vida, por outro lado, é um constante desafio de autocrítica e dilemas existenciais profundos.

A incerteza sobre o futuro nos deixa inquietos, temerosos dos imprevistos que podem nos pegar desprevenidos. Esta atitude não só demonstra prudência, mas também sabedoria e humildade frente à vida e à inevitabilidade da morte, que pode nos surpreender a qualquer momento, mesmo quando tudo parece estar indo bem.

Os muitos desafios que o destino nos impõe frequentemente se manifestam como problemas de saúde, sem os quais pouco podemos fazer e contra os quais devemos lutar com determinação. Trabalhar arduamente, com honestidade e dignidade, muitas vezes nos faz esquecer das questões fundamentais que nos atormentam em segredo. Este é um princípio pelo qual se guia qualquer pessoa que busca ser admirável.

Esta é a essência de “O Enfermeiro da Noite” (2022), que narra a história de um assassino em série dedicado, que causou várias mortes ao longo de mais de sete anos, mas que também presta um tributo a uma mulher singular. O diretor Tobias Lindholm é habilidoso em direcionar a atenção do espectador, revelando aos poucos a verdadeira protagonista do roteiro de Krysty Wilson-Cairns, baseado no livro de Charles Graeber sobre um evento tristemente real.

O título do filme, “The Good Nurse”, foi mal traduzido como “O Enfermeiro da Noite” em português, colocando indevidamente o foco no personagem de Eddie Redmayne, um dos melhores atores de sua geração. Embora a performance de Redmayne seja notável, o filme realmente destaca a atuação de Jessica Chastain.

Chastain, em mais um de seus papéis intensos, como visto em “A Hora Mais Escura” (2012) e “Os Olhos de Tammy Faye” (2021), traz à vida Amy Loughren, uma enfermeira dedicada e mãe solteira que enfrenta uma cardiomiopatia grave. A trilha sonora de Biosphere alivia o começo morno e a fotografia de Jody Lee Lipes contribui para a tensão crescente à medida que a trama se desenvolve.

Quando Charles Cullen, interpretado por Redmayne, entra na vida de Amy, a expectativa é que ela finalmente encontrará algum alívio. No entanto, ela se vê no centro de um escândalo investigado pelos detetives Tim Braun e Danny Baldwin, interpretados brilhantemente por Noah Emmerich e Danny Baldwin. A história termina de forma agridoce, com informações na tela finalizando o destino de Cullen e Amy.

O maior trunfo de “O Enfermeiro da Noite”, na Netflix, é a combinação de Chastain e Redmayne, cuja química em cena é inegável. Esta colaboração deveria ter acontecido muito antes, pois resulta em uma narrativa envolvente e emocionante.

Filme: O Enfermeiro da Noite

Direção: Tobias Lindholm

Ano: 2022

Gêneros: Mistério/Drama/Crime

Nota: 9/10