Thriller de ação com Liam Neeson acaba de chegar à Netflix e vai injetar adrenalina na sua corrente sanguínea

Tão certo como o céu é azul, a gente sabe que Liam Neeson vai se meter em perigos muito além de sua alçada em qualquer papel que ele se preste a fazer. “Na Mira do Perigo”, lançado em 2021, dirigido por Robert Lorenz, gira em torno de Jim Hanson (Neeson), um veterano do Vietnã que se tornou fazendeiro no Arizona.

Em um dia comum, Jim se depara no meio da estrada com um garoto mexicano, Miguel (Jacob Perez), e sua mãe, Rosa (Teresa Ruiz), tentando atravessar a fronteira americana. Os dois estão sendo perseguidos pelo cartel, que os avista durante a travessia. Quando os bandidos abordam Jim, Miguel e Rosa, o veterano os enfrenta, mas sua presença não é suficiente para inibir os criminosos que acabam atingindo Rosa e a matando. Em suas falas finais, ela pede que Jim proteja Miguel do cartel.

Jim entra em contato com a polícia da fronteira, mas quando eles decidem enviar o garoto para seus parentes, Jim intervém e foge com ele, pois sabe que Miguel está em perigo e ele precisa cumprir a promessa que fez à Rosa.

Jim é um homem resiliente e de princípios. Vivendo isoladamente em sua propriedade rural durante anos, ele teve uma carreira militar marcada por traumas. Ao aceitar o desafio de proteger um garoto desconhecido, ele acaba sendo arrastado para um jogo de gato e rato por sua sobrevivência e de Miguel, que agora tem perigosos criminosos mexicanos em seu encalço.

A partir disso, o protagonista enfrenta riscos intensos e confrontos cheios de ação. Com uma fotografia que captura a amplitude do deserto, colocando os dois personagens perseguidos como vulneráveis diante de um perigo maior. As sequências intensas de ação ajudam na imersão dos espectadores.

Com uma atmosfera tensa e cheia de dinamismo e movimento, quem assiste se vê angustiado diante dos perigos iminentes que perseguem a dupla de bonzinhos. Liam Neeson, experiente como é nesse tipo de papel, não deixa a desejar, entregando uma atuação sólida.

O filme, no entanto, não oferece nada de tecnicamente ou idealmente inovador. “Na Mira do Perigo”, na Netflix, é apenas um filme de ação genérico como dezenas de outros protagonizados por Neeson, que não particularmente impressionam o público, mas oferecem algumas horas de entretenimento e abstração.

Filme: Na Mira do Perigo

Direção: Robert Lorenz

Ano: 2021

Gênero: Suspense/Ação/Policial

Nota: 7