5 filmes na Netflix para se encantar com as paisagens francesas e a beleza de Paris

Saída à Francesa (2020), Azazel Jacobs

Divulgação / Elevation Pictures

Frances Price é uma socialite de Manhattan que enfrenta dificuldades financeiras após a morte de seu marido, Franklin. Sem dinheiro e sem perspectivas, Frances decide liquidar seus bens restantes e se mudar para Paris com seu filho Malcolm, interpretado por Lucas Hedges, e seu gato, que ela acredita ser a reencarnação de seu falecido marido. Em Paris, eles se instalam em um apartamento emprestado por uma amiga. A narrativa acompanha a adaptação de Frances e Malcolm à nova vida em Paris, enquanto encontram uma série de personagens excêntricos e improváveis, cada um contribuindo de maneira única para a jornada deles. Frances, com seu humor mordaz e estilo inconfundível, lida com o declínio de seu status social e a complexidade do relacionamento com seu filho.