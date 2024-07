Comédia romântica com Sarah Jessica Parker, na Netflix, é dose de ânimo para começar a semana

Tripp (Matthew McConaughey) é um homem de 35 anos com um emprego como vendedor de barcos em “Armações do Amor”. Ele é socialmente habilidoso e aparentemente uma boa companhia, sendo capaz de conhecer e atrair mulheres. No entanto, há uma peculiaridade em sua vida que frequentemente surpreende suas acompanhantes: Tripp ainda mora com seus pais. Em vez de confrontar diretamente os términos de seus relacionamentos, ele utiliza essa situação para fazer com que as mulheres o deixem. Dessa forma, ele evita a tarefa de terminar com elas, fazendo com que elas sintam que foram elas quem decidiram encerrar o relacionamento.

A principal dificuldade de Tripp é seu avesso a compromissos e seu apego ao conforto que sua casa parental oferece. Ele não se preocupa com despesas, refeições ou outras responsabilidades domésticas, pois seus pais, Sue (Kathy Bates) e Al (Terry Bradshaw), cuidam de tudo. O verdadeiro problema surge quando Sue e Al decidem que é hora de Tripp sair de casa. Sem saber como convencê-lo a buscar a independência, eles contratam Paula (Sarah Jessica Parker), uma especialista em fazer com que os filhos saiam de casa, para seduzir Tripp e incentivá-lo a se mudar.

Paula é experiente em seu trabalho. Seu objetivo é conquistar Tripp de tal maneira que ele a veja como a parceira ideal, levando-o assim a decidir sair da casa dos pais por conta própria. Ela segue uma série de regras: não deve se envolver romanticamente com os clientes e deve manter uma distância emocional. Essas regras têm se provado eficazes em suas experiências anteriores, mas Tripp apresenta desafios inesperados.

À medida que Paula e Tripp iniciam o relacionamento, Paula acredita que tem o controle total da situação. Ela está confiante de que Tripp vai se comportar conforme o esperado e que seu plano funcionará. Contudo, quando Tripp a convida para conhecer a casa dos pais, Paula percebe que ele não está tão interessado em seguir o roteiro quanto ela imaginava. A situação se complica, e Paula se vê forçada a improvisar para manter o controle.

Durante o desenrolar do romance, somos apresentados aos medos de Tripp em relação a relacionamentos sérios e descobrimos que Paula não tem tanto domínio sobre a situação quanto acreditava. O enredo revela que o amor não pode ser manipulado com precisão e que os sentimentos muitas vezes seguem seu próprio curso.

Lançado em 2006 e dirigido por Tom Dey, “Armações do Amor” está disponível na Netflix. O filme oferece uma experiência leve e divertida, adequada para quem busca uma pausa dos desafios intelectuais. É um exemplo típico de comédia romântica, com os elementos clichês e as situações previsíveis que caracterizam o gênero, proporcionando entretenimento descomplicado.

Filme: Armações do Amor

Direção: Tom Dey

Ano: 2006

Gênero: Comédia/Romance

Nota: 8