Suspense de ação com Stephen Lang acaba de estrear na Netflix e instantaneamente se torna o filme mais assistido do mundo

Desde o instante em que desperta para a realidade, o ser humano inicia uma jornada repleta de incertezas. Não temos controle absoluto sobre nada, nem mesmo sobre nossas próprias existências. Surpreendentemente, alguns encaram a vida como um meticuloso cronograma corporativo, sem espaço para desvios, impondo essa rígida filosofia até sobre os mais vulneráveis, que acabam sem alternativa a não ser se submeter. Evidentemente, esses grupos marginalizados frequentemente resistem à opressão, gerando conflitos que espalham suas raízes ao redor do mundo.

O gênero de terror no cinema tem evoluído de forma dinâmica, abrangendo uma vasta gama de temas. É nessa diversidade que reside o potencial para explorar novas narrativas, mesmo depois de anos. “O Homem nas Trevas 2”, dirigido pelo uruguaio Rodo Sayagues, segue a trilha do original de Fede Alvarez, mantendo a essência mas introduzindo nuances frescas ao personagem Norman Nordstrom, interpretado por Stephen Lang. Este veterano, que perdeu a visão na Guerra do Golfo, enfrenta agora um desafio ainda mais sinistro: proteger algo muito precioso dos criminosos que invadem sua casa degradada em Detroit.

No primeiro filme de Alvarez, uma gangue de três ladrões — Rocky, Money e Alex — se destacava pela habilidade em roubar casas cujos donos estavam de férias. Descobrindo que um homem cego e idoso possuía uma fortuna em sua casa, herdada após a morte de sua filha, eles decidem arriscar tudo. Porém, Nordstrom, com sua vasta experiência militar, se revela uma ameaça letal, transformando a narrativa em um jogo de sobrevivência onde ele domina completamente seu território. A engenhosidade do enredo leva o público a questionar quem é verdadeiramente vil na trama.

Alvarez e Sayagues, coautores do roteiro, concordaram em mostrar Nordstrom como alguém que transforma sua deficiência em uma vantagem. Lang, brilhante em sua atuação, retrata um homem amargurado, porém justo e misericordioso. No novo filme, Nordstrom abre seu refúgio para Phoenix, a menina que resgatou, criando um vínculo que atrai a gangue de Raylan. “O Homem nas Trevas 2” se desenrola em torno dessa relação, com Madelyn Grace oferecendo momentos de ternura ao lado de Lang, enquanto Brendan Sexton 3º desempenha o papel do antagonista.

A maestria de Sayagues está em expandir o que Alvarez começou, mantendo a brutalidade enquanto adiciona uma camada filosófica à continuação. Esta mistura de violência e reflexão é o que torna o novo capítulo tão cativante, proporcionando uma experiência que transcende o simples terror e toca em temas mais profundos sobre resistência e sobrevivência.

Filme: O Homem nas Trevas 2

Direção: Rodo Sayagues

Ano: 2021

Gêneros: Suspense/Terror psicológico/Ação

Nota: 8/10