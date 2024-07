Novo filme de Guy Ritchie, que estreou há 2 dias no Prime Video, já é o mais assistido do mundo na atualidade

A jornada de Guy Ritchie no cinema tem sido uma montanha-russa desde sua transição de Londres para a meca do cinema, Hollywood. Inicialmente, Ritchie causou impacto com o dinamismo de seu primeiro “Sherlock Holmes” e o charme retro de “O Agente da U.N.C.L.E.”Contudo, sua carreira logo sofreu sob o peso das expectativas de grandes estúdios, com uma sequência de filmes que não apenas desencantaram o público, mas também pareceram alienar o próprio diretor. A partir desse período turbulento, Ritchie parece ter encontrado um equilíbrio, optando por dirigir obras que atendem ao gosto popular, embora mantendo um controle criativo firme sobre seus projetos.

Nos anos recentes, Ritchie tem sido excepcionalmente produtivo, entregando cinco filmes em cinco anos e anunciando mais dois em breve. Esses trabalhos recentes, embora sólidos e consistentes, raramente ultrapassam a marca de três estrelas em avaliações, encontrando um meio-termo entre o excepcional e o mediano. Seu último filme, “Guerra Sem Regras”, se enquadra nesse patamar, superando marginalmente a comédia de espionagem “Esquema de Risco: Operação Fortune” e sendo um pouco inferior ao drama de vingança “Infiltrado”.

“Guerra Sem Regras” baseia-se em documentos desclassificados do Departamento de Guerra Britânico e eventos históricos, conforme descrito por Damien Lewis em seu livro “Churchill’sSecret Warriors: The Explosive True Storyof the Special Forces Desperadoes of World War II”. O filme tece uma narrativa que entrelaça factos históricos e elementos ficcionais, resultando em uma cronologia adaptada para o cinema.

Na trama, o primeiro-ministro Winston Churchill, interpretado por Rory Kinnear, autoriza uma operação de inteligência naval secreta chamada “Postmaster”, destinada a sabotar navios que abasteciam submarinos alemães durante a Segunda Guerra Mundial. Essa missão altamente arriscada é liderada por Gubbins, apelidado de “M”(Cary Elwes), e conta com a ajuda de Ian Fleming (Freddie Fox). Eles recrutam Gus March-Phillipps (Henry Cavill), que forma um grupo diversificado, incluindo a atiradora Marjorie Stewart (Eiza Gonzalez) e outros personagens marcantes.

O filme dedica tempo suficiente para que cada personagem brilhe, especialmente em uma cena em que Marjorie, vestida de femme fatale, canta “Mack the Knife” para distrair os nazistas enquanto seus companheiros executam um plano intrincado. Embora o filme tenha seus momentos de tensão, a equipe frequentemente desafia ordens e executa suas missões com um espírito rebelde e aventureiro.

Guy Ritchie, conhecido por suas habilidades em criar sequências de ação eletrizantes, não decepciona. Há um prazer quase juvenil nas cenas de luta, que ganham uma dimensão adicional com a direção estilosa do cineasta. Elementos sutis de diversidade são inseridos de maneira orgânica, proporcionando uma nova camada de profundidade a um gênero frequentemente dominado por uma perspectiva tradicionalmente masculina.

Embora “Guerra Sem Regras” possa não revolucionar o gênero, nem garantir um sucesso estrondoso nas bilheterias, ele serve como um testemunho do talento inabalável de Ritchie, que mesmo em piloto automático, consegue voar mais alto do que muitos de seus contemporâneos em Hollywood.

Filme: Guerra sem Regras

Direção: Guy Ritchie

Ano: 2024

Gêneros: Ação/Comédia/Guerra

Nota: 9/10