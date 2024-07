Comédia romântica que fez as pessoas chorarem nos cinemas acaba de chegar à Netflix

Paul Feig, renomado cineasta e produtor, é conhecido por seu talento em captar o gosto do público, especialmente no gênero de comédia. Com um currículo impressionante que inclui a direção de filmes como “Missão Madrinha de Casamento” e “Um Pequeno Favor”, além da produção de séries aclamadas como “Minx” e “Freaks & Geeks”, Feig se destaca no cenário do entretenimento.

Em “Uma Segunda Chance Para Amar”, Feig apresenta uma comédia romântica pouco convencional. O roteiro, assinado por Emma Thompson e Bryony Kimmings, traz Emilia Clarke no papel de Kate, uma vendedora em uma loja de presentes natalinos que, diariamente, veste-se de elfo de Papai Noel. Desprovida de um lar fixo, Kate passa suas noites em casas de amigos ou de conhecidos com quem flerta.

A personagem de Clarke é marcada por um comportamento irresponsável e uma relação conturbada com sua família. Cantora desde a infância, Kate sonha com uma carreira nos palcos dos musicais, mas suas constantes audições mal-sucedidas a mantêm presa ao emprego na loja de Natal.

A trama toma um rumo diferente quando Kate conhece Tom (interpretado por Henry Golding), um homem gentil e otimista que a incentiva a ver o lado bom da vida e explorar novas possibilidades. A influência de Tom é um ponto de virada para Kate, que começa a reconciliar-se com si mesma e com os outros, percebendo que sua própria atitude muitas vezes afastou aqueles que se importavam com ela. O filme revela que Kate sofreu de uma grave doença que a colocou no centro das atenções familiares por um longo período. Após a recuperação, ela perdeu esse foco, o que a deixou frustrada e desorientada.

Com um passado turbulento e um futuro incerto, Kate luta para seguir em frente. A cura inesperada de sua doença a deixou tão perplexa quanto desorientada, questionando o que fazer com sua vida quando tudo finalmente parece dar certo.

Ambientado durante a temporada natalina, “Uma Segunda Chance Para Amar”, na Netflix, utiliza o simbolismo desta época — esperança, renovação, perdão e união — para guiar a jornada de Kate. O problema cardíaco de Kate, resolvido através de um transplante, simboliza tanto as novas chances no amor quanto a cura de um coração emocionalmente ferido. O filme destaca que o verdadeiro amor pode não ser necessariamente romântico, mas uma renovação emocional e pessoal.

A trilha sonora, destacada pela icônica “Last Christmas” de George Michael, complementa a atmosfera festiva e encantadora do filme, contrabalançando os momentos mais sombrios da vida de Kate. A atuação carismática e vibrante de Clarke torna sua personagem crível e envolvente, levando o público a sentir uma mistura de raiva, empatia e torcida por Kate. Afinal, todos têm suas imperfeições e lutam para superá-las.

Filme: Uma Segunda Chance Para Amar

Direção: Paul Feig

Ano: 2019

Gênero: Drama/Romance/Comédia

Nota: 8

