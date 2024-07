Thriller de ação com Jamie Foxx e Jennifer Garner, na Netflix, não vai te deixar desgrudar os olhos da tela

Dirigido por Peter Berg, “O Reino” é um thriller de ação de 2007, ambientado na Arábia Saudita. Como em grande parte do Oriente Médio, a presença militar americana representa uma constante ameaça aos grupos religiosos extremistas e também aos locais que temem por sua própria segurança. Quando uma célula terrorista liderada por Abu Hamza (Hezi Saddik) planeja e executa um ataque que deixa mais de 100 mortos e 200 feridos durante um jogo de beisebol infantil, incluindo dezenas de americanos, o FBI inicia uma investigação in loco para descobrir os responsáveis.

A equipe, liderada por Ronald Fleury (Jamie Foxx) e composta por Grant Sykes (Chris Cooper), Janet Mayes (Jennifer Garner) e Adam Leavitt (Jason Bateman), cada um com sua especialidade, conta com a ajuda do coronel Faris Al Ghazi (Ashraf Barhom) para explorar a região e identificar os responsáveis através de uma complexa rede de operações terroristas. No decorrer da missão, eles encontram resistência tanto da polícia quanto dos moradores locais.

O trabalho conjunto com as equipes policiais locais frequentemente mais atrapalha do que ajuda. O choque cultural, as desconfianças mútuas e a delicada interação entre as autoridades criam uma sensação constante de tensão e urgência. Confrontos frequentes deixam claro que os agentes estão em um local hostil, onde qualquer coisa pode acontecer.

A fotografia de Mauro Fiore (o mesmo de “Avatar”) também reforça a sensação de perigo iminente graças ao uso de câmeras na mão, que acompanham os movimentos dos personagens como um observador, promovendo maior imersão e realismo. O uso de CGI é cauteloso, pois há uma preocupação da produção em manter a verossimilhança das imagens.

Gravado em situações adversas no estado do Arizona, durante o verão, o set localizado em Phoenix registrava temperaturas acima de 46 graus Celsius, o que fez, por exemplo, com que a atriz Jennifer Garner passasse mal e desmaiasse mais de uma vez. Embora a história se passe na Arábia Saudita, os custos de produção não eram suficientes para que a equipe viajasse até o país, por isso cenários nos Estados Unidos foram adaptados para serem similares ao local real.

Além disso, três membros da equipe de produção morreram durante as gravações. Tom Aguilar, que cooperava na cenografia, descobriu um câncer de próstata terminal e morreu antes do fim das filmagens. O construtor Lance Gunnin sofreu um acidente de moto a caminho do set e também não resistiu. Nick Papac morreu em um acidente automobilístico dentro do próprio local de filmagem. Todos os três foram homenageados nos créditos finais. O ator Jason Bateman chegou a se ferir durante uma das explosões, mas se recuperou.

O elenco passou por um rigoroso treinamento com agentes do FBI e militares para aprender táticas e procedimentos autênticos de combate e investigação. Consultores militares também participaram das gravações para garantir a autenticidade das cenas.

Apesar de criticado por não se aprofundar nos temas que envolvem a guerra no Oriente Médio e os grupos extremistas, o filme de Peter Berg, na Netflix, é uma boa opção para quem se interessa pelo tema e por filmes de ação.

Filme: O Reino

Direção: Peter Berg

Ano: 2007

Gênero: Ação/Drama/suspense

Nota: 8