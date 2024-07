Comédia romântica com Emilia Clarke, no Prime Video, vai te fazer querer ficar em casa no sábado à noite

Paul Feig é o nome por trás de muitos filmes e séries bastante populares. Ele definitivamente sabe o que o público quer, especialmente quando se trata de comédias. Diretor de “Missão Madrinha de Casamento” e “Um Pequeno Favor”, e produtor de séries como “Minx” e “Freaks & Geeks”, ele tem muitos trabalhos bem-sucedidos no currículo.

Em “Uma Segunda Chance Para Amar”, ele traz uma comédia romântica incomum. Escrito por Emma Thompson e Bryony Kimmings, o filme conta com Emilia Clarke, que interpreta Kate, uma vendedora de uma loja de presentes de Natal que precisa trabalhar todos os dias fantasiada de elfo de Papai Noel. Sem ter onde morar, ela perambula de um lado a outro da cidade, dormindo em casas de amigos ou de homens que conhece e flerta em bares.

Kate não se dá bem com sua família e tem um comportamento errático e irresponsável. Cantora desde criança, ela sonha em seguir carreira em musicais, mas a cada audição, um novo fracasso. Ela nunca é escolhida e, por isso, é obrigada a continuar na loja de presentes.

Até que um dia ela conhece Tom (Henry Golding), um homem doce, alegre e otimista, que a ajuda a ver o lado positivo das coisas, descobrir novas perspectivas e olhar para horizontes ainda não vistos por Kate. Sua presença catalisadora a ajuda a fazer as pazes consigo mesma e com as outras pessoas, fazendo-a enxergar que ela própria tem afastado aqueles que se importam com ela.

Aos poucos é revelado que Kate já sofreu de uma doença grave, que a tornou o centro das atenções de sua família por um longo tempo. Depois que ela foi curada, as coisas mudaram e Kate deixou de ser o foco, fazendo-a se sentir frustrada. O comportamento de Kate reflete essa necessidade de atenção.

Com uma vida caótica e assombrada pelo passado, ela não sabe como seguir em frente. Talvez porque ela própria, quando doente, pensava que não teria futuro. A cura a deixou tão surpresa quanto perdida. E agora, o que fazer quando as coisas dão certo?

O filme se passa durante as festividades de Natal, época do ano que possui diversos simbolismos. A esperança, a renovação, o perdão, a união… Tudo isso é a premissa do filme e o objetivo de Kate, que ela só consegue encontrar — ou pelo menos tomar um rumo — depois de conhecer Tom.

O problema cardíaco de Kate, que recebe um transplante, é uma metáfora para o amor e para as novas oportunidades de amar, o que nem sempre quer dizer o amor romântico. Kate passa por uma cura tanto física quanto emocional de seu coração partido.

“Uma Segunda Chance Para Amar”, no Prime Video, é embalado pela belíssima canção de George Michael “Last Christmas”. A atmosfera festiva e encantadora, apesar do lado sombrio de Kate, traz mais leveza à história e nos faz refletir sobre a vida, o amor e a família.

Apesar da personalidade sempre vibrante e carismática de Clarke, sua personagem é crível. Sentimos raiva, pena e torcemos por Kate, afinal, quem não tem defeitos?

Filme: Uma Segunda Chance Para Amar

Direção: Paul Feig

Ano: 2019

Gênero: Drama/Romance/Comédia

Nota: 8