Comédia romântica com Kirsten Dunst, no Prime Video, é remédio contra o tédio e mau humor

Nem todo filme precisa ser um exercício intelectual ou uma expressão artística. Alguns filmes existem pelo simples propósito de entreter, relaxar e divertir. É o caso de “Teenagers: As Apimentadas”, comédia romântica dos anos 2000 com Kirsten Dunst, Eliza Dushku, Jesse Bradford e Gabrielle Union. Dirigido por Peyton Reed, o longa-metragem escrito por Jessica Bendinger satiriza os grupos de líderes de torcida ao mesmo tempo que os defende.

Torrance Shipman (Dunst) é uma garota de classe média, popular na escola, que é nomeada capitã do grupo de líderes de torcida depois que a última líder, Big Red (Lindsay Sloane), deixa o ensino médio. Apesar de ter recebido a incumbência diretamente de Big Red, Tor enfrenta a oposição de duas integrantes do grupo, Whitney (Nicole Bilderback) e Courtney (Clare Kramer), que estão em busca de qualquer desculpa para depor a nova capitã. Além disso, Tor também está preocupada em cumprir sua função com competência e responsabilidade, acreditando estar fazendo algo relevante para a escola, já que o grupo é o atual campeão nacional do campeonato de líderes de torcida.

Sem Big Red, é necessário preencher uma vaga remanescente. Encontrar a pessoa certa para o grupo é desafiador. Muitas garotas querem fazer parte dos líderes de torcida, mas poucas têm as habilidades necessárias. Quando a novata da escola, Missy (Dushku), aparece na audição, Whitney e Courtney rapidamente tentam excluí-la, mas Torrance reconhece de imediato seu talento com ginástica artística, posicionando-a como a integrante ideal para ocupar a vaga. No entanto, no primeiro dia de ensaio de Missy, ela deixa a quadra irritada. Quando Torrance pede explicações, Missy leva Tor para assistir a uma apresentação de um grupo de líderes de torcida de uma escola da periferia. É quando Tor descobre que Big Red não apenas roubou a atual coreografia do grupo das meninas de lá, mas tem feito isso durante anos, ganhando sistematicamente os campeonatos nacionais na trapaça.

Arrasada, Torrance avisa o grupo e diz que quer criar uma nova coreografia. O problema é que o tempo é curto para a competição regional, que os levará para a nacional. Portanto, decidem manter a coreografia roubada, até que o grupo que criou a coreografia, liderado por Isis, decide desmascará-los durante um jogo. Humilhada, Torrance contrata um coreógrafo profissional que ensina, em três dias, uma nova apresentação para o grupo. No entanto, durante a apresentação regional, Tor e seu grupo são surpreendidos por outra apresentação idêntica, o que significa que eles foram enganados pelo coreógrafo contratado. Agora, a apenas três semanas da competição nacional, o grupo tem o desafio de criar do zero uma nova coreografia original.

Nesse ínterim, Tor tenta falar incessantemente com seu namorado, Aaron (Richard Hillman), por telefone. Ele está em seu primeiro ano na faculdade e tem se dito ocupado demais para lhe dar atenção. Enquanto isso, Tor tem se aproximado de Cliff (Bradford), irmão de Missy, que tem sido um apoio emocional durante sua jornada como capitã do grupo de torcida.

A comédia romântica segue várias receitas clichês, mas apresenta um enredo confortavelmente despretensioso, bobo e leve, proporcionando um momento de higiene mental, limpando a cabeça das preocupações, estresses e ansiedades. Não há nada de extraordinário ou surreal na produção. As piadas giram em torno de ironizar os estereótipos dos líderes de torcida, mostrando que eles não são necessariamente burros ou fúteis e que torcer exige habilidades artísticas e esportivas. Não basta ter uma certa aparência. É preciso ter talento, habilidade e treinamento. Já o filme, que está no Prime Video, foi feito para te divertir. Aproveite.

Filme: Teenagers: As Apimentadas

Direção: Payton Reed

Ano: 2000

Gênero: Comédia/Romance

Nota: 8