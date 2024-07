Sensação do Festival de Sundance 2024, aclamada como uma das maiores histórias de amor modernas do cinema, estreia na Netflix

“Skywalkers: A Love Story”, dirigido por Jeff Zimbalist e Maria Bukhonina, é um documentário que explora o mundo do rooftopping, uma atividade radical onde pessoas escalam telhados, guindastes, torres e antenas sem qualquer equipamento de segurança. A narrativa se concentra em Angela Nikolau e Ivan Beerkus, considerados a realeza dessa prática arriscada. Inicialmente, cada um seguia seu próprio caminho, mas seus destinos se entrelaçaram, levando-os a uma colaboração que evoluiu para um romance. Beerkus é conhecido por sua habilidade técnica, enquanto Nikolau transforma suas ações nas alturas em uma forma de arte.

O casal rapidamente se destacou na comunidade de rooftoppers, atraindo grandes patrocinadores que financiavam suas aventuras globais. No entanto, a pandemia de COVID-19 e, posteriormente, a guerra da Rússia na Ucrânia complicaram suas vidas e carreiras, aumentando a tensão entre eles. Para reafirmar seu vínculo amoroso e profissional, planejam escalar o Merdeka 118, um arranha-céu em construção na Malásia, país conhecido por sua rigidez em termos de segurança e leis.

Para quem tem medo de altura ou sofre de vertigem, assistir a “Skywalkers: A Love Story” pode ser desafiador. Grande parte do filme é composta por imagens de drones e vídeos de Nikolau e Beerkus, junto com outros praticantes de rooftopping, em alturas vertiginosas, realizando feitos de incrível habilidade física. A experiência visual é intensa, provocando tanto admiração quanto apreensão. Em uma sessão de fotos, Beerkus pede a Nikolau que relaxe a mão, ilustrando a seriedade com que encaram sua arte e os perigos inerentes a essas poses extremas.

Os diretores Zimbalist e Bukhonina conseguem capturar a química natural e o carisma de Nikolau e Beerkus, guiando o público pelas reviravoltas de sua jornada. À medida que se aproxima o desafio de alcançar o topo da torre em construção, a confiança mútua se torna crucial. Entretanto, o passado de Nikolau a faz levantar barreiras, mesmo em relação ao homem que claramente faria qualquer coisa por ela. Beerkus, embora bem-intencionado, tende a querer estar no controle, o que pode parecer opressor para sua parceira. Apesar dessas dinâmicas complexas, ambos demonstram ser atletas dedicados e apaixonados, cujas interações são cativantes, fazendo com que os espectadores torçam por um final feliz.

“Skywalkers: A Love Story” é um documentário fascinante que prende a atenção do início ao fim. A qualidade das imagens é excepcional, capturando tanto a beleza quanto o perigo das alturas extremas. A edição é habilidosa, transitando suavemente entre fotos, vídeos e imagens de notícias. No entanto, o verdadeiro destaque do filme é a dupla formada por Nikolau e Beerkus. A interação entre eles é encantadora e autêntica, e a maneira como expressam o que o rooftopping significa para eles é convincente e tocante, mantendo o público engajado ao longo de toda a projeção.

Filme: SkyWalkers: A Love Story

Direção: Jeff Zimbalist e Maria Bukhonina

Ano: 2024

Gênero: Documentário

Nota: 9/10