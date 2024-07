Vale a pena ficar em casa: filme com Brad Pitt no Prime Video é a melhor opção para o fim de semana

O enredo poderia facilmente se transformar em uma farsa, onde criminosos com apelidos ingênuos interagem como se estivessem trocando figurinhas no recreio, mas isso não impede a presença de sequências dinâmicas e cheias de confrontos, lembrando mangás dos anos 1990. Embora não seja possível prever exatamente como seria, certamente seria algo muito próximo ao que David Leitch apresenta em “Trem-Bala”, sua adaptação do livro homônimo de Kōtarō Isaka, publicado em 2010.

A fotografia de Jonathan Sela segue uma paleta meticulosa de cores, brilho e sombras, refletindo o roteiro de Zak Olkewicz, que captura a essência de Isaka. Embora a CGI tenha poupado o orçamento ao usar miniaturas e cromaqui, a ambiguidade moral dos personagens — que transitam entre o bem e o mal sem crises de identidade — dá ao trabalho de Leitch uma classificação única. Pode ser apenas entretenimento, mas também pode transmitir uma mensagem duradoura, dependendo da interpretação do espectador.

A vida de matadores de aluguel deve ser desafiadora. Muitas vezes, eles abandonam suas vidas anteriores, transformando-se em figuras que navegam por seus impulsos mais sombrios, deixando para trás sensibilidade, empatia e remorso em uma transição mística da carne para a transcendência, revelando verdades ocultas.

Leitch aborda questões espinhosas como racismo, sexo, drogas e hipocrisias sociais com um humanismo necessário, embora pouco convencional. Essa ousadia não afasta o público; ao contrário, quanto mais coragem Leitch coloca nesses conceitos duvidosos, mais os espectadores se sentem compreendidos e conectados às dores autênticas desses personagens insanos.

O Joaninha de Brad Pitt — sim, esse é o nome dele — embarca em um trem para roubar uma pasta prateada decorada com pequenas locomotivas e descer o mais rápido possível. Chamado de última hora para substituir outro pistoleiro, Joaninha, um assassino cruel, recém-saído de uma reabilitação para homens violentos, luta com a tentação de manusear uma arma de fogo.

Pitt contracena com um elenco talentoso e extenso, e à medida que Joaninha encontra personagens igualmente detestáveis como o Príncipe, sua miséria existencial se torna mais evidente. Joey King, interpretando o Príncipe — uma jovem garota — entrega uma performance cheia de nuances que complementa a experiência de Pitt, mascarando habilmente as emoções de sua personagem. A dinâmica entre eles é o ponto alto do filme.

Filme: Trem-Bala

Direção: David Leitch

Ano: 2022

Gêneros: Ação/Comédia

Nota: 8/10