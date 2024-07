Proibida para cardíacos: produção da Netflix vai te dar arrepios na espinha

Você nunca pode duvidar de quão estranha a realidade pode ser. Se você pensa que alguns filmes de suspense não são nada plausíveis, espere até assistir à série de documentários da Netflix, agora em sua segunda temporada, “Moradores Indesejados”. Apesar das críticas severas, o show é um sucesso, pois narra nossos piores pesadelos. E o pior: as histórias são reais.

“Moradores Indesejados” conta um caso a cada episódio, exceto por um, que é dividido em duas partes. Cada uma das temporadas teve quatro casos narrados, sendo que a primeira teve um episódio a mais por conta daquele que teve de ser fracionado. Neles, a reconstituição dos eventos é feita por meio de animação. As histórias são contadas por investigadores, policiais, familiares, amigos e testemunhas dos ocorridos. A série de true-crimes possui alguns episódios bastante pesados e assustadores, enquanto outros são levemente menos sinistros.

Não importa se você já morou com algum colega de quarto inconveniente, bagunceiro, caloteiro ou folgado, “Moradores Indesejados” prova que eles não foram tão ruins assim. O que mais surpreende nos enredos baseados em histórias reais é que os assassinos — bem-sucedidos ou não — têm o perfil mais inimaginável possível. São quase sempre idosos, pessoas aparentemente tímidas, dóceis ou carismáticas. As experiências dessas pessoas mostram que literalmente ninguém é confiável.

Enquanto a primeira temporada foi dirigida por Domini Hofman e a segunda por Cynthia Childs, os créditos do roteiro são dados a William Brennan. Em linhas gerais, a estrutura das narrativas é bastante parecida, até a forma de contá-las. Os casos são relativamente recentes e, por isso, é possível sentir a tensão emocional nos investigadores e familiares.

Além dos perfis acima de qualquer suspeita, algo surpreende nos episódios: a forma como esses inquilinos ganham a confiança de seus anfitriões, alguns ao longo de anos, se tornam íntimos, frequentam ambientes familiares, tornam-se indispensáveis antes de se tornarem um pesadelo nas vidas das vítimas.

Na primeira temporada, um caso impressionante narrado no primeiro episódio mostra uma senhora, com uma imagem completamente frágil e dócil, que administra um lar para dependentes químicos. Ao longo do episódio, ela se revela uma verdadeira mentirosa e assassina em série, com diversos corpos sendo descobertos em seu quintal.

Na segunda temporada, em um dos episódios, jovens encontram sacos plásticos com pedaços de corpo humano boiando no mar e divulgam imagens nas redes sociais, viralizando e atrapalhando as investigações.

Os desafios para os detetives são inúmeros, incluindo a falta de provas, a determinação dos assassinos em se declararem inocentes, dentre outras situações. Assistimos como esses profissionais policiais também se envolvem emocionalmente nos casos, que passam a persegui-los durante anos após seu desfecho.

“Moradores Indesejados” é para quem tem estômago. São muitas as situações que podem provocar mal-estar, ansiedade e fobia social. Então, lembre-se de saber se há um preparo emocional para acompanhar essas histórias sombrias.

Série: Moradores Indejados

Direção: Domini Hofmann e Cynthia Childs

Ano: 2022-2024

Gênero: Documentário/Policial/Suspense

Nota: 8