Para inteligentes, ficção científica com Natalie Portman e Oscar Isaac está na Netflix

O filme “Aniquilação”, dirigido por Alex Garland e lançado em 2018, é uma adaptação do livro homônimo de Jeff VanderMeer. À primeira vista, parece uma típica obra de ficção científica, mas ao mergulhar mais fundo, é revelada uma narrativa carregada de simbolismos e metáforas, particularmente sobre a luta contra o câncer.

A história começa com a queda de um meteorito incandescente que atinge um farol, desencadeando uma série de alterações na natureza ao redor. Esse fenômeno é denominado pelos cientistas como “O Brilho”. Kane (Oscar Isaac), um soldado, é enviado em uma missão secreta para explorar essa área, desaparecendo por um ano. Seu retorno é marcado por sintomas alarmantes, como hemorragias e convulsões, levando-o a um coma.

Lena (Natalie Portman), esposa de Kane e bióloga de profissão, decide se voluntariar para uma expedição ao Brilho, em busca de respostas sobre o que aconteceu com seu marido e os demais membros da missão. Ao retornar, Kane parece desprovido de vida e emoções, como se algo tivesse tomado conta de seu corpo. Esse mistério impulsiona Lena a liderar uma equipe composta por mulheres cientistas de diversas áreas para investigar as anomalias do Brilho.

À medida que Lena e sua equipe avançam pelo terreno alterado, encontram flora e fauna drasticamente modificadas, sugerindo uma radiação que reescreve o DNA dos organismos. A narrativa utiliza flashbacks para revelar aspectos pessoais da vida de Lena, incluindo sua infidelidade, adicionando camadas de complexidade à personagem e à trama.

Apesar da aparência de uma ficção científica convencional, “Aniquilação” é uma metáfora poderosa sobre o enfrentamento do câncer. A transformação da Terra no Brilho é uma analogia à proliferação descontrolada de células cancerígenas, que contaminam e alteram tudo ao seu redor. O filme sugere que tanto Kane quanto Lena enfrentam o

câncer, com várias alusões à doença inseridas na trama, inclusive uma personagem da expedição que sofre do mal.

A metáfora do câncer é central na narrativa de “Aniquilação”. O Brilho representa uma célula cancerígena que se multiplica e distorce a realidade ao seu redor, transformando tudo em aberrações e desencadeando um processo de autodestruição no corpo, assim como o câncer faz com o organismo humano. A transformação de Kane, que volta desfigurado emocionalmente e fisicamente, simboliza os efeitos devastadores da doença.

Em uma das cenas mais impactantes, uma personagem comenta com Lena sobre a impossibilidade de sair ileso do Brilho. Lena responde que Kane não saiu intacto, refletindo a experiência de pacientes que sobrevivem ao câncer, mas nunca mais são os mesmos. A jornada pelo Brilho reflete os estágios do câncer, culminando na perda da identidade e da essência, similar ao que ocorre com Kane, que retorna como uma sombra do homem que era.

“Aniquilação” pode ser assistido de duas formas. A primeira é como uma ficção científica simples e direta. A segunda, e mais profunda, é enxergá-lo como uma alegoria sobre o câncer, que oferece uma compreensão mais rica e significativa do filme. Visto sob essa perspectiva, “Aniquilação” transcende a ficção científica genérica e se torna uma obra densa, complexa e repleta de significados ocultos.

“Aniquilação” é um filme que merece um reconhecimento maior do que recebe. Ele não é apenas uma viagem visualmente estonteante por um mundo alterado, mas também uma reflexão profunda sobre a luta contra o câncer e a autodestruição que a doença provoca. Com aproximadamente 10 milhões de mortes anuais causadas pelo câncer, conforme dados da Organização Pan-Americana de Saúde (Opas), o filme oferece uma visão simbólica e tocante dessa realidade.

Alex Garland conseguiu criar uma narrativa que é ao mesmo tempo poética e aterradora, convidando o espectador a olhar além da superfície e explorar os temas subjacentes de autodestruição e renascimento. “Aniquilação”, na Netflix, não é apenas um filme; é uma meditação visual e emocional sobre uma das batalhas mais desafiadoras enfrentadas pela humanidade.

Título: Aniquilação

Direção: Alex Garland

Ano: 2018

Gênero: Ficção-Científica/Drama

Nota: 9/10