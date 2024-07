Com John Cusack e Emile Hirsch, faroeste brutal está na Netflix

Um homem vive tranquilamente em um vilarejo com sua família, onde gerencia uma pequena funerária e realiza alguns serviços de carpintaria. A rotina serena é a maior vantagem de se morar em um lugar assim, mas a paz da comunidade é perturbada com a chegada de um visitante indesejado, que decide permanecer, para desespero de todos.

De repente, o ambiente pacato dá lugar a dias de tensão, agitação e prazeres efêmeros, culminando em caos e morte. Uma nova concepção de obediência ao Estado se instaura, ao mesmo tempo em que a ideia de Estado se desintegra. Aqueles que poderiam protestar e manter a ordem, por conveniência ou covardia, permanecem em silêncio. Isso abre caminho para um regime anárquico, primitivo, onde a lei de talião impera, transformando o vilarejo em um reino de cegos e desdentados.

O filme “Terra Sem Lei” (2019), dirigido pelo irlandês Ivan Kavanagh, explora essa temática em um cenário de faroeste, refletindo sobre as contradições humanas em um lugar desprovido de esperança, dominado pelos instintos mais básicos. Kavanagh se inspira em Sergio Leone, especialmente em “Por Um Punhado de Dólares” (1964), que, por sua vez, adaptou “Yojimbo” (1961) de Akira Kurosawa.

Assim como na fictícia San Miguel de Leone, o ambiente do filme de Kavanagh é pequeno demais para a lei e os interesses egoístas de personagens como o cowboy sem nome vivido por Clint Eastwood, que flerta com a linha tênue entre mocinhos e vilões. O protagonista do filme de Kavanagh, tal como o personagem de Eastwood, não se preocupa com moralidade, ética ou decoro, pois o cenário que o envolve é de completa anomia, ainda que isso nunca justifique a barbárie. Diferente do filme de Leone, em “Terra Sem Lei” não há espaço para que o anti-herói e o antagonista se tornem amigos, um ponto onde Kavanagh supera Leone, refletindo os tempos modernos.

Em “Terra Sem Lei”, na Netflix, o protagonista Patrick Tate, interpretado por Emile Hirsch, é um artesão meticuloso que vive modestamente em Garlow, na Trilha da Califórnia, com sua esposa francesa Audrey (Déborah François) e seus filhos Emma (Molly McCann) e Thomas (Quinn Topper Marcus). A moralidade religiosa, representada pelos Dez Mandamentos, é reiterada pelo reverendo Samuel Pike (Danny Webb), casado com Maria (Antonia Campbell-Hughes), 25 anos mais jovem. A chegada de Albert, o Holandês (John Cusack), um notório bandido, quebra a paz do vilarejo.

Vestido de preto e usando um chapéu de abas largas, Albert ignora completamente a fachada de piedade da comunidade. Ele desmantela sistematicamente a frágil civilidade do lugar, instaurando um bordel ao lado da igreja do reverendo. No clímax do filme, Albert e Tate confrontam-se, resultando em uma cena sangrenta que mancha um Cristo crucificado, uma das imagens mais perturbadoras do cinema contemporâneo.

Filme: Terra Sem Lei

Direção: Ivan Kavanagh

Ano: 2019

Gêneros: Faroeste/Drama

Nota: 9/10