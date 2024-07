Com Kevin Kline e Kevin Costner, faroeste é um dos mais amados da história do cinema, na Netflix

Os cowboys representam uma das figuras mais icônicas e respeitáveis da cultura americana, e “Silverado” é um filme que exemplifica essa tradição. Nos primeiros cem anos da nação, enquanto os Estados Unidos lutavam para se estabelecer como uma república federativa democrática, os treze estados originais enfrentavam desafios em seguir as quinze emendas da Constituição. Cada estado tinha autonomia para decidir de acordo com suas necessidades, resultando em uma fragilidade das leis e na resistência dos cidadãos em acatá-las. Esse período caótico, que os americanos precisaram superar para justificar sua independência da Inglaterra, é o pano de fundo para muitas narrativas do Velho Oeste.

O século 19 nos Estados Unidos foi marcado por um cenário de desordem e falta de restrições, abrangendo todas as camadas da sociedade, independentemente de dinheiro, fé, origem ou cor da pele. Lawrence Kasdan utiliza esse cenário em “Silverado” para retratar invasões de terra, roubos de gado, famílias desestruturadas, mulheres em situação de prostituição e jovens desiludidos. Logo no início do filme, Kasdan situa o público no ambiente agreste e sedutor do sudoeste da Califórnia, cenário que será explorado ao longo de mais de duas horas.

“Silverado” segue a tradição de produções emblemáticas do gênero western, como “Joe Kidd” (1972) de John Sturges e “Três Homens em Conflito” (1966) de Sergio Leone. Apesar de ser um cineasta conhecido por comédias românticas e dramas bem-humorados, Kasdan, junto com seu irmão Mark, constrói os personagens do filme com cuidado, introduzindo-os serenamente até que os conflitos comecem a surgir.

O personagem Paden, interpretado por Kevin Kline, é um forasteiro encontrado seminu e desfalecido, cuja aura de mistério e inadequação é captada brilhantemente por Kline. Cenas como a tentativa de Paden de se ajustar ao novo ambiente, comprando uma arma de segunda mão, adicionam uma comicidade involuntária que nos faz sentir compaixão. O filme também explora a constante paranoia armamentista, apenas sugerida de maneira sutil.

Kasdan introduz outros personagens importantes, como Jake, vivido por Kevin Costner, que traz um alívio cômico e uma dinâmica de aventura ao filme. O reencontro de Paden e Jake sugere uma coincidência intencional, com Paden em busca de um propósito e Jake vivendo uma vida de aventuras. Danny Glover interpreta Mal Johnson, um cowboy negro que enfrenta o racismo local, trazendo à tona questões sociais relevantes. Linda Hunt, como Estela, é uma presença luminosa no filme, e Scott Glenn interpreta Emmett, um personagem comovente e complexo.

“Silverado”, na Netflix, consegue transitar habilmente entre várias subtramas, expondo xerifes corruptos, exaltando bartenders amigáveis e glorificando mulheres inteligentes e desejadas. O filme, lançado em uma época com semelhanças ao período que retrata, faz com que o público sinta uma nostalgia por um tempo mais simples, embora difícil, com uma clara distinção entre mocinhos e bandidos. Kasdan nos lembra que a vida é uma arena caótica e imprevisível, refletida nas aventuras dos quatro cavaleiros do Apocalipse do filme.

Filme: Silverado

Direção: Lawrence Kasdan

Ano: 1985

Gêneros: Western/Comédia/Aventura/Ação

Nota: 8/10