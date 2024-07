A comédia alemã que acaba de estrear na Netflix é mais inteligente do que parece

Alemães, quem diria, são chegados a um nonsense. É o que se pode concluir ao longo da hora e meia de “Noite de Jogos”, a saborosa comédia de Marco Petry. Conhecido por séries de televisão a exemplo de “Mein Freund das Ekel” (2021), criada por Franziska An der Gassen, Petry sabe como encadear situações engraçadas a temas indigestos quando um grupo de amigos reúne-se em volta de uma mesa e coloca em prática um hábito de séculos, esperando que tudo mais uma vez saia bem, mas contar com dois novos convidados, cada qual com seu quinhão de imprevisibilidade.

A narrativa obedece a um andamento judicioso, até que o roteiro de Claudius Pläging e Andrej Sorin inclui na história uma sucessão de mal-entendidos, enganos involuntários ou propositais e um inclemente disparo de farpas entre essa dupla de personagens, tudo em meio a uma ave rara que foge do cativeiro, um caçador de porcos selvagens em plena Berlim e suspeitas de adultério a rondar os anfitriões. Não seria nenhuma surpresa se o desfecho fosse trágico, mas não se chega a tanto.

Uma caminhada com os cachorros no parque rende uma tarde de boa conversa e sexo ardente para a fotógrafa Pia e Jan, dono de uma loja de bicicletas — depois de seus respectivos animais já terem se conhecido intimamente. Ele quer que ela fique por uma noite, mas há a tal noite de jogos do título, quando, uma vez por mês, um dos membros do clube, formado ainda em tenra idade, abre a casa para rodadas e mais rodadas debruçados sobre um tabuleiro ou manuseando cartas de baralho, uma desculpa para botarem a conversa em dia, lembrando os dias em que o mundo girava mais devagar e fazer planos. Depois de alguma hesitação, já que Jan lhe parece o novo homem ideal, Pia decide chamá-lo a fazer-lhe companhia, e, claro, ele, também ao cabo de uma comichão de dúvida, aceita.

Janina Uhse e Dennis Mojen lideram esse segundo ato, pleno de episódios cômicos, sem esforço, cercados por um ótimo elenco de coadjuvantes, cada um imbuído de uma piada a respeito de um assunto que toca à vida adulta. A repentina mudança de ares, de Neukölln, para a casa de Karo, a melhor amiga de Pia interpretada por Anna Maria Mühe, em Grunewald, um bairro nobre de Berlim, poderia ser o eixo em torno do qual o enredo iria se mover, mas “Noite de Jogos” é uma brincadeira mais séria. Bem ao gosto tedesco.

Filme: Noite de Jogos

Direção: Marco Petry

Ano: 2024

Gêneros: Comédia

Nota: 8/10