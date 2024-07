Leve e bobinha, comédia romântica com Emma Roberts, no Prime Video, vai te fazer esquecer dos problemas

Da roteirista de “Continência ao Amor”, Liz W. Garcia, a comédia romântica “Uma Astronauta Quase Perfeita” é uma divertida história que traz Rex (Emma Stone), uma garota festeira da Flórida, para um treinamento na NASA. Estudante aplicada do ensino médio, ela consegue uma bolsa de estudos para a universidade, mas descobre, no ano de sua formatura, que sua mãe está com câncer, o que a faz adiar o ensino superior.

Depois da morte da mãe, Rex não quer deixar o pai sozinho, desistindo novamente da universidade. Apaixonada por astronomia e com as lembranças nostálgicas de assistir às viagens espaciais com a mãe, o destino parece afastá-la de seus sonhos, levando-a a se tornar uma bartender boa de memória e uma corajosa domadora de crocodilos.

Quando a NASA lança um programa espacial para novatos, ela vê a oportunidade de resgatar sua vocação, e a amiga Nadine (Poppy Liu) acaba floreando demais o currículo de Rex, exagerando nas formações. Selecionada dentre vários nomes ultrapreparados para a missão, Rex cai nas graças dos diretores da NASA, Pam (Gabrielle Union) e Logan (Tom Hopper), que percebem seu jeito diferente e espontâneo.

Rex é uma figura contraditória, mas adorável. Ao mesmo tempo que se veste com roupas bregas, tem um lado excessivamente fútil, está preocupada com sua forma no espelho e é alegremente bobalhona como um golden retriever, ela também tem um raciocínio rápido, é inteligente emocional e logicamente, sabe se virar diante de situações complicadas, não tem frescuras e é extremamente determinada. Desde que ela consiga levar seu disfarce adiante, tudo deve dar certo.

Durante seu treinamento, ela faz amizade com sua colega de quarto sistemática, Violet (Kuhoo Verma), desperta a inveja da doutora Stacy Kellogg (Desi Lydic), que aposta que Rex é uma impostora, e desperta sentimentos românticos em seu chefe, Logan (Hopper).

“Uma Astronauta Quase Perfeita” é apenas uma comédia genérica da qual dificilmente nos lembraremos nos próximos meses, mas a atuação de Emma Roberts torna a experiência, mesmo que de forma momentânea, divertida e inspiradora. Roberts tem uma energia contagiante, que nos faz acreditar em toda a graça e diversão da história de sua personagem, convencendo o espectador. Adorável, vibrante e enérgica, Roberts é a cereja do bolo aqui.

Você pode até achar que “Uma Astronauta Quase Perfeita”, no Prime Video, é descartável e nada impressionante, mas é preciso ser muito amargo para não se divertir neste filme nem mesmo por uma ou outra cena. O filme não se leva a sério e, por isso, ninguém deveria leva-lo a sério demais. Apenas mergulhe e sorria como se nada mais importasse, nem mesmo a cena absurda de Rex domando um crocodilo claramente cenográfico como se fosse real.

Filme: Uma Astronauta Quase Perfeita

Direção: Liz W. Garcia

Ano: 2024

Gênero: Comédia/Romance

Nota: 8