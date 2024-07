O melhor suspense da Netflix: thriller de Denis Villeneuve é um dos filmes mais brutais e impactantes da história do cinema

“Sicario: Terra de Ninguém” é uma brilhante análise da intrincada rede de violência e tráfico de drogas. Desde o início, o filme de Denis Villeneuve, um dos diretores mais refinados da atualidade, deixa claro que não suavizará a realidade. O roteiro de Taylor Sheridan descreve uma casa que oculta mais de trinta cadáveres, todos relacionados ao tráfico de drogas. As vítimas incluem clientes inadimplentes, traficantes descuidados e policiais inflexíveis com o crime. Villeneuve retrata essa cena com maestria, sugerindo um ambiente onde normas de conduta são inexistentes e a moralidade é dispensável. Os chefes do submundo ocupam o topo da hierarquia, seguidos por traidores, evidenciando que a lealdade é um atributo raro e valioso nesse meio.

Este cenário é um campo fértil para a violência, onde gangues enfrentam a polícia com armamento pesado obtido através do tráfico de armas, e facções rivais lutam pelo controle de pontos de venda de drogas altamente lucrativos. O tráfico de drogas movimenta aproximadamente novecentos bilhões de dólares anualmente, representando 1,5% do PIB mundial, ou um terço da produção anual do Brasil. O mal, em suas diversas formas, permeia sociedades globalmente, e a produção e o consumo de entorpecentes é uma das mais conhecidas. Essa realidade afeta desde bairros periféricos de grandes cidades até vilarejos rurais em países subdesenvolvidos, atraindo jovens de baixa escolaridade, majoritariamente negros, com promessas ilusórias de riqueza fácil.

Os sicários modernos, assassinos de aluguel do México, sucedem os zelotes matadores de romanos na Judeia antiga. A agente do FBI, Kate Macy, combate esses criminosos com máxima competência. Emily Blunt, no papel de Macy, destaca-se na abertura do filme, lembrando o estilo vigoroso de “A Hora Mais Escura” (2012) de Kathryn Bigelow. A eficácia de Macy na operação lhe confere prestígio e um convite para integrar uma força-tarefa destinada a capturar um poderoso traficante nas proximidades da fronteira com o México. Junto a Matt e Alejandro, interpretados por Josh Brolin e Benicio Del Toro, Macy começa a desconfiar das intenções de seus colegas à medida que a missão se desenrola desastrosamente.

Villeneuve mantém o suspense e a ação de forma magistral, ao mesmo tempo em que explora as reflexões da protagonista, que podem ser tanto insights valiosos quanto resultados de uma mente perturbada pelo estresse constante. Os papéis dos personagens são revelados apenas na grande reviravolta, meticulosamente planejada pelo diretor, confirmando que cada detalhe no filme tem seu propósito.

Além da protagonista, outros personagens contribuem significativamente para a trama. Matt, o líder da equipe, é enigmático e aparentemente implacável, enquanto Alejandro, misterioso e introspectivo, revela uma profundidade emocional inesperada. A dinâmica entre eles cria uma tensão constante que mantém o público cativado até o clímax surpreendente.

O filme também aborda temas sociais relevantes, como a corrupção, a brutalidade policial e a vulnerabilidade das populações marginalizadas. A narrativa não apenas entretém, mas também incita uma reflexão profunda sobre as implicações morais e éticas da guerra contra as drogas.

A cinematografia de Roger Deakins e a trilha sonora de Jóhann Jóhannsson são elementos cruciais que intensificam a atmosfera opressiva e tensa do filme. As paisagens áridas e a música inquietante complementam perfeitamente a narrativa, criando uma experiência imersiva.

“Sicario: Terra de Ninguém” deixa uma impressão duradoura no público, não só pela sua intensidade e realismo, mas também pela sua capacidade de provocar uma análise crítica sobre o problema global do narcotráfico. A combinação de performances excepcionais, direção habilidosa e uma história poderosa faz deste filme uma peça essencial no gênero de thriller criminal.

Villeneuve demonstra uma habilidade única para contar histórias complexas e multifacetadas, fazendo de “Sicario: Terra de Ninguém” um estudo impactante e provocador sobre a violência e a moralidade no contexto do tráfico de drogas. O filme não oferece respostas fáceis, mas desafia o espectador a confrontar as duras realidades de um mundo onde a linha entre o bem e o mal é constantemente desafiada.

Filme: Sicario: Terra de Ninguém

Direção: Denis Villeneuve

Ano: 2015

Gêneros: Suspense/Crime

Nota: 9/10