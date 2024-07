Obra-prima do cinema europeu, filme baseado em caso real que abalou o mundo jurídico está na Netflix

Inspirado nos clássicos thrillers jurídicos de Hollywood, “O Caso Collini” é uma produção alemã dirigida por Marco Kreuzpaintner. Adaptado do romance de Ferdinand von Schirach por Christian Zübert, Robert Gold e Jens-Frederik Otto, o filme se baseia livremente na história de Friedrich Engel, um oficial nazista envolvido em massacres durante a Segunda Guerra Mundial. Situado em 2001, o enredo gira em torno do assassinato do influente banqueiro Hans Meyer, encontrado morto em um quarto de hotel. O principal suspeito é Fabrizio Collini, interpretado por Franco Nero, que não esboça reação ou defesa após o crime.

Caspar Leinen, um jovem advogado público sem experiência em tribunais, é designado para defender Collini. Interpretado por Elyas M’Barek, Leinen enfrenta um dilema ético significativo, pois foi criado na casa de Meyer e mantém um relacionamento com Johanna, neta do banqueiro, interpretada por Alexandra Maria Lara. O caso revela o descaso do sistema judicial com Collini, sugerindo que ele dificilmente escapará de uma condenação.

Apesar das complicações pessoais e profissionais, Leinen assume o caso com seriedade, decidido a manter-se distante emocionalmente. A repercussão midiática do crime coloca pressão adicional sobre o advogado, que vê nesse caso uma oportunidade decisiva para sua carreira. Leinen encontra dois grandes obstáculos: Collini se recusa a falar sobre o crime, obrigando o advogado a investigar sozinho o passado de ambos os homens, e o promotor do caso é Richard Mattinger, ex-professor de Leinen, que usa a inexperiência do jovem advogado para desqualificá-lo no tribunal.

A trama se desenrola conforme Leinen desvenda os segredos ocultos na história de vida da vítima e do réu. O filme conduz o espectador por uma jornada através do passado nazista da Alemanha, revelando que Collini e Meyer tiveram um encontro crucial durante a guerra. A narrativa é habilmente construída, permitindo que o público descubra os mistérios do crime ao lado do protagonista.

Marco Kreuzpaintner, conhecido por “Tempestade de Verão” e “Bem-vindo à América”, traz em “O Caso Collini” um mistério meticulosamente elaborado, que se desenrola com complexidade e atenção aos detalhes. O filme, assim como o romance de von Schirach, adota uma abordagem pragmática e pouco emotiva, explorando o emaranhado burocrático do sistema judicial com realismo. As cenas de flashback são particularmente impactantes, trazendo um equilíbrio dramático e respeito às vítimas do regime nazista.

A obra aborda a “vergangenheitsbewältigung”, um termo alemão que se refere ao processo de lidar, compreender e se reconciliar com o passado histórico. Ferdinand von Schirach, cujo avô foi um alto oficial no regime de Hitler, usa sua escrita como uma forma de enfrentar essa herança sombria. “O Caso Collini”, na Netflix, explora as complexidades morais e éticas de se confrontar com um passado manchado por atrocidades, oferecendo ao público uma reflexão profunda sobre justiça e memória histórica.

Filme: O Caso Collini

Direção: Marco Kreuzpaintner

Ano: 2019

Gênero: Policial/Drama/Suspense

Nota: 10