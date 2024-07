O melhor remake da história do cinema está no Prime Video

Martin Scorsese tem uma carreira prolífica e repleta de filmes aclamados, e “Os Infiltrados” é certamente um de seus pontos mais altos. Baseado no filme de Hong Kong “Infernal Affairs” de 2002, dirigido por Andrew Lau e Alan Mak, e escrito por William Monahan, o filme de Scorsese lançado em 2006 recebeu cinco indicações ao Oscar, vencendo quatro: Melhor Direção, Melhor Roteiro Adaptado, Melhor Edição e Melhor Filme. A vitória na categoria de Melhor Filme foi uma surpresa, pois não é comum a Academia premiar filmes tão violentos e carregados de palavrões.

A trama segue Billy (Leonardo DiCaprio), um policial que se infiltra em uma gangue de irlandeses no sul de Boston. Ele se aproxima do líder da gangue, Frank Costello (Jack Nicholson), após ser preso e se envolver em atividades criminosas — tudo parte de sua missão. Paralelamente, Colin Sullivan (Matt Damon), um protegido de Costello, se infiltra na polícia. Os dois sabem da existência um do outro e passam o filme tentando descobrir suas identidades.

Billy e Colin também se envolvem romanticamente com a mesma mulher, Madolyn (Vera Farmiga), uma psiquiatra da polícia que desconhece a vida dupla dos dois homens. O filme mistura suspense, ação e drama com toques de humor, conduzindo o público a um desfecho surpreendente e emocionante. O elenco, que inclui Alec Baldwin, Martin Sheen, Mark Wahlberg, Anthony Anderson, Kevin Corrigan, Ray Winstone e James Badge Dale, oferece performances excepcionais.

Apesar da qualidade das atuações, houve uma confusão por parte da Warner Bros. na promoção dos atores para o Oscar. Leonardo DiCaprio, que foi indicado como Melhor Ator por “Diamante de Sangue” no mesmo ano, optou por não competir como Ator Coadjuvante por “Os Infiltrados” para não prejudicar os colegas de elenco, resultando em nenhum ator do filme sendo indicado.

“Os Infiltrados”, no Prime Video, é conhecido por sua violência gráfica, linguagem pesada e conteúdo impróprio para menores. As cenas de luta e agressão são realistas e podem ser perturbadoras para espectadores sensíveis. A narrativa é complexa e bem elaborada, com as atuações de Jack Nicholson e Leonardo DiCaprio se destacando, complementadas pelas fortes performances de todo o elenco.

Filme: Os Infiltrados

Direção: Martin Scorsese

Ano: 2006

Gênero: Ação/Policial/Drama

Nota: 10